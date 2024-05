Après une magnifique saison terminée à la première place, Nice veut se payer et terminer sa saison dès samedi en finale de Nationale face à Narbonne. Une défaite ne serait pas rédhibitoire dans la course à la Pro D2 mais les Niçois veulent avant tout devenir champion.

Comme un derby, une finale ne devrait soi-disant pas se jouer mais se gagner. Les Niçois, qui affrontent Narbonne pour un titre de champion de France de Nationale, ce samedi à Chambéry, ont bien décidé de faire les deux.

Certes, ils n’ont disputé que peu de finales, pour ne pas dire aucune, en revanche ils ont toujours proposé du jeu. "On sait que c’est un match de phase finale, mais on essaye de l’aborder comme une rencontre lambda. On ne veut pas se mettre une pression particulière et changer notre identité. On veut continuer notre rugby, celui qui nous a fait gagner jusqu’ici" confirme Yann Tivoli, deuxième ligne et vice-capitaine niçois.

Face aux Audois qu’ils ont battus 30 à 16 lors de leur dernière confrontation à Nice, les hommes d’Alexandre Compan ne comptent pas se renier. Pour ça, il faudra prendre d'abord ce match par le bon bout. "Avant de parler tactique, il faut d’abord bien aborder l’événement. Nous sommes dans un état d’esprit conquérant, comme une finale. On n’y va pas pour être spectateur", confie le coach. Pour autant, les Niçois refusent le statut de favori après une saison qu’ils ont terminé à la première place. "C’est du 50-50, pour l’entraîneur du Stade, on n’est pas favori, Narbonne a aussi une très belle équipe. Les cartes sont redistribuées".

Un titre avant la montée

Mais même en cas de défaite les cartes seront de nouveau redistribuées. Oui, celui qui s’imposera samedi aura tout gagné, pour autant, et contrairement à une finale classique, celui qui sera battu n’aura pas tout perdu. L’an dernier, Dax avait chuté face au VRDR en finale, ce qui ne l’avait pas empêché de venir à bout de Carcassonne et de connaître les joies d’une montée. Un destin que les Maralpins veulent éviter.

"On vise vraiment ce titre de champion, avoue le deuxième ligne, forcément la montée vient avec mais on regarde vers le titre. On est vraiment focalisé sur ce match, il n’y a que lui dans notre esprit. Si on fait notre job samedi on est champion de France en Pro D2 et on part en vacances." Des propos appuyés par son coach. "Les joueurs n’ont pas besoin qu’on leur rappelle ce pour quoi on se bat. On est focus sur la finale".

"On a niqué (sic) les pronostics de début de saison"

Une finale dont les Niçois veulent tout de même profiter. "On ne vivra pas des moments comme ça 36 fois dans nos carrières", prévient Alexandre Compan. L’ancien joueur d’Aurillac souhaite, lui, surtout terminé cette longue année en beauté. "On doit se payer d’une saison complète en 80 minutes. On était très heureux après la victoire face à Suresnes, mais personne n’a fait la fête, ce n’était qu’une étape vers notre objectif et le titre de champion de France. On se rappelle surtout que personne ne nous voyait ici. On a niqué (sic) les pronostics de début de saison".

Il ne manque donc qu’une marche aux Niçois pour toucher le Graal, sans doute la plus compliquée à franchir. "On s’est bien préparé cette semaine, on va continuer sur cette lancée. On est focus dans notre bulle sans en faire trop non plus. Il y aura la pression forcément parce que c’est un tournant pour le club, la ville." Un dernier virage que Nice se doit de bien négocier pour s’offrir des vacances rêvées sur la Côte d’Azur.