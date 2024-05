Vidéo. "Le Racing 92 a fait des erreurs impardonnables" face à Bayonne

Le Racing 92 n'a pas brillé face à l'Aviron bayonnais à l'Abbé-Deschamps. Les Ciel et Blanc se sont inclinés 28-37 avec beaucoup de déchets dans le jeu proposé.

Le Racing 92 inquiète. Deux semaines parès leur revers à Toulouse, les Ciel et Blanc devaient se rattraper contre Bayonne, et malgré un excellent début de match, les hommes de Stuart Lancaster ont lâché prise en encaissant trente-sept points et un carton rouge. Transpercés de toute part par les trois-quarts basques, les Franciliens ont manqué une belle occasion de conforter leur place dans les six. Avec cette défaite sans point de bonus, le Racing 92 voit revenir Pau et Castres dans son rétroviseur, alors que les Rochelais ont également perdu.