Arthur Coville se satisfait de voir son équipe qualifiée pour la première phase finale de l’histoire du club. Avec même une demi-finale directe assurée ! Mais le demi de mêlée de Provence Rugby n’entend pas s’arrêter là après une belle saison et se verrait bien croiser son club formateur de Vannes lors d’une finale qui serait particulière pour lui comme pour ses proches.

Depuis la 28e journée de Pro D2, vous êtes assurés de terminer à une des deux premières places du classement. Était-ce l’objectif annoncé en début de saison ?

Non, notre but c’était de finir dans le top six. Mais au fur et à mesure de la saison, en étant bien placés, l’objectif du groupe est devenu celui de terminer la saison dans le top deux. C’est un premier objectif qui est donc rempli. On a passé 21 journées sur 29 dans le top deux donc ne pas avoir une demi-finale à domicile, au final, aurait été une déception.

Terminer leader de la division ou deuxième, est-ce différent pour vous ?

C’est toujours mieux de finir premier. On verra bien à la fin de la phase régulière mais si tu me proposes de finir premier je prends, ça c’est sûr !

Qu’est-ce qui a fait la force de Provence Rugby selon vous cette année ?

On a fait un très bon début de saison et dans un championnat qui est très long c’est hyper important. Quand tu fais deux, trois contre-performances en début de saison, on n’a pas l’impression, mais c’est difficile à rattraper ensuite. À domicile, on a été bons et je pense que c’est important aussi (les Provençaux sont invaincus dans leur antre, NDLR). Ces deux, trois critères sont primordiaux pour être au-dessus.

Top 6, barrages, course au maintien... Découvrez tous les enjeux d'une dernière journée de Pro D2 qui s'annonce passionnante !https://t.co/ywn7o0D4zd — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 14, 2024

Avez-vous rapidement trouvé des automatismes à la charnière avec Jimmy Gopperth ?

Jimmy, je ne vais pas le présenter, il a une expérience énorme ! Forcément, il a un gros passé en douze et en dix, il connaît parfaitement le jeu. En plus, je parle bien anglais donc on peut communiquer facilement. Je suis un peu son exécutant sur le terrain. Cela s’est très bien passé dès le début et j’espère que cela va continuer !

Vous confirmez que malgré son âge il est toujours en pleine forme vous qui le côtoyez au quotidien…

Pour rester à cet âge-là à ce niveau, il faut être ultra-professionnel et être sérieux et lui, c’est impressionnant ! Il a beau avoir 40 ans, il ne loupe pas un entraînement, à la musculation il est toujours là… Il a un appétit de fou ! Il a une énergie que des jeunes de 23, 24 ans et même moi aimerions bien avoir.

Justement, des joueurs d’expérience il y en aura plus la saison prochaine à Provence Rugby avec les arrivées d’éléments comme George North ou Jules Plisson. Comment voyez-vous la suite ?

Je savais qu’en venant à Aix il y allait y avoir un gros projet. Tout est mis en œuvre pour progresser et aller plus haut. Il va y avoir un gros recrutement pour la saison prochaine et c’est toujours agréable d’être dans un club actif comme Aix mais on verra ce que l’avenir nous réserve. Dans l’équipe actuelle, il y a déjà pas mal de leaders, que ce soit par leur expérience et leur connaissance de la Pro D2. Joris Cazenave a quand même beaucoup de matchs au compteur dans cette division, il connaît parfaitement ce championnat. D’autres joueurs sont hyper importants et prennent souvent la parole comme Jimmy Gopperth, Carl Axtens. Teimana Harrison fait un bien fou aussi. Il y a beaucoup de joueurs sur lesquels s’appuyer au niveau du leadership.

Vous avez été prolifiques cette année, est-ce que ce jeu offensif est travaillé depuis le début de saison ?

Je pense que c’est ce que Julien Dupuy a essayé d’amener cette saison : avoir un jeu aéré avec des joueurs qui prennent des initiatives quitte à avoir du déchet mais l’accepter. On a eu du mal sur quelques matchs car c’est compliqué mais quand tout le monde est connecté c’est pas mal. C’était un gros sujet cette saison d’avoir un jeu agréable où on s’amuse.

Dans une interview accordée à Rugbyrama en début de saison, vous aviez indiqué vouloir "faire partie de l’équipe qui va marquer l’histoire de Provence Rugby". Estimez-vous y être arrivé avec cette première qualification pour la phase finale de la Pro D2 de Provence Rugby ?

Marquer, je ne sais pas, mais en tout cas cette qualification est une étape importante pour Aix. On est quand même le club qui a le moins d’expérience de la phase finale, ce n’est pas rien. Mais nous, on va essayer de ne pas s’arrêter là !

A lire aussi : Pro D2 - Arthur Coville : "Je veux faire partie de l’équipe qui va marquer l’histoire de Provence Rugby"

Cette saison, vous êtes allé pour la première fois de votre carrière jouer à Vannes comme adversaire du RCV, votre club formateur. Comment avez-vous vécu cela ?

C’était incroyable hein ! J’étais venu beaucoup de fois à La Rabine en tant que spectateur quand je jouais au Stade français. Mais là, de jouer dans ce stade en tant que joueur de l’équipe adverse cela faisait bizarre de voir ma famille, mes amis. Mais c’était incroyable. Vannes, c’est un club que j’aime.

Provence Rugby s’est imposé en terre bretonne 27-17. Était-ce particulier de repartir de Vannes en célébrant une défaite du RCV ?

Cela faisait bizarre oui. Mais il faudrait surtout demander à famille ! Mon père (NDLR ancien président du club), je l’ai un peu chambré après le match. À vrai dire, je ne sais pas pour qui il était sur cette rencontre, pour Vannes ou pour moi, il faudrait lui poser la question (rires). Je pense que le plus dur cela doit être pour eux en tribunes, cela doit faire un peu bizarre. Car moi, je suis sur le terrain et je joue à fond sans me poser de questions.

Une finale de Pro D2 entre Provence Rugby et Vannes, est-ce que vous en rêvez ou au contraire vous redoutez un affrontement décisif entre ces deux clubs ?

Je n’y pense pas plus que ça. Ce n’est pas un rêve mais Vannes-Provence serait une finale magnifique. Après, on n’en est pas encore là. Il y a une demi-finale à bien préparer et qui est loin d’être gagné. Je n’y rêve pas tous les soirs mais tant mieux si c’est l’affiche de la finale !

Provence Rugby a un gros projet mais Vannes grandit année après année. Êtes-vous surpris de l’évolution du RCV ?

Il y a six, sept ans je parlais à tout le monde du gros projet de Vannes et tout le monde me riait au nez. Maintenant, quand je vois les efforts qui sont faits par les dirigeants et la ville mais aussi l’engouement qu’il y a depuis plusieurs années au club. Je ne suis pas étonné de cette évolution.