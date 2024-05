Mis en lumière face au Racing, la semaine dernière, Reece Hodge a pris une part prépondérante au premier succès bayonnais à l’extérieur. Débarrassé de ses soucis physiques, il devrait désormais apporter ce que l’Aviron attend de lui.

C’est avec une maîtrise parfaite du français et un sourire engageant que Reece Hodge se raconte. Il ne pratique pourtant la langue de Molière que depuis qu’il a débarqué à Bayonne, à la fin de l’été dernier. Mais il apprend vite… et travaille dur aussi. Comme sur le terrain. Si sa saison a été fortement perturbée par des blessures, son talent a vraiment éclaté la semaine dernière face au Racing. Qui ne l’a pas vu prendre part à l’essai de cent mètres, réaliser un 50-22, voilà pour les actions marquantes. L’international australien aux 62 sélections prend enfin la lumière, lui qui aurait tant aimé donner de plaisir plus tôt aux Bayonnais. "Je voulais tellement aider le groupe, livre-t-il. Cela a été frustrant pour les coaches, les joueurs et moi-même. Je n’ai pas connu de blessures ces quatre dernières années et, cette saison, elles se sont enchaînées. C’est la vie."

Sa vie ! Qui a pris un tournant avec sa venue au Pays basque. Après huit années passées chez les Rebels de Melbourne, il a sauté le pas à la recherche d’un nouvel univers. "J’avais failli déjà venir en France après la Coupe du monde 2019. Mais ce n’était pas le bon moment. Je voulais toujours jouer pour l’Australie. Et puis est venu le temps du changement pour ma carrière, pour ma vie. J’ai choisi Bayonne parce qu’on m’avait dit que c’était une très jolie ville avec des supporters passionnés. Après une discussion avec Greg (Patat) et Ged (Fraser), j’ai tout de suite senti que ça allait être bon pour moi. Et je trouve aussi que le niveau du championnat français est très élevé et on y trouve parmi les meilleurs joueurs au monde. Tout en apportant mon aide au club et aux jeunes joueurs, c’est une belle opportunité pour moi."

Il apprend vite

Malgré le peu de matchs joués avec l’Aviron, quatre en Top 14 et un en Challenge Cup, Reece Hodge garde en lui deux moments très forts. Ses deux matchs contre le Racing, les seuls qu’il a joués en entier, avec deux victoires à la clé. "Le match aller, précise-t-il, a été un chaud souvenir. L’ambiance dans le stade était incroyable. Et bien sûr, le match retour. J’espère que ce week-end va en être un autre. C’est très important."

La venue de Perpignan est évoquée. Le joueur polyvalent qu’il est mais qui a porté le numéro 13, poste qu’il affectionne particulièrement, redoute au plus haut point cette formation qu’il a bien observée. "Si on perd, notre succès au Racing n’aura eu aucune signification. Les vingt premières minutes seront capitales pour nous et pour entraîner les supporters derrière nous. Perpignan, deuxième sur la phase retour, est une équipe joueuse qui peut marquer beaucoup d’essais, qui peut jouer plusieurs types de rugby. Il nous faudra aussi les contenir physiquement. L’engagement sera primordial."

La saison dernière, Perpignan n’était pas loin de terrasser Bayonne chez lui. Reece Hodge n’y était pas. Mais il connaît l’histoire et sait déjà tout de l’Aviron. Il apprend vite…