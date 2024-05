Le troisième ligne Thomas Hébert a montré beaucoup de relâchement, après la défaite des Biarrots à Brive. Il faut dire que malgré ça, le Biarritz olympique s'est maintenu en Pro D2 ce vendredi grâce à la victoire aurillacoise contre l'US Montalbanaise.

Quel sentiment prédomine après cette défaite, puisque vous êtes malgré tout maintenu en Pro D2 ?

De la joie, forcément, car Aurillac nous a fait le boulot. Après, ça reste mitigé sur l'ensemble, mais les mecs ont quand même fait une super première période. On titille une équipe qui descend et prétendait au top 6.

Dans quel état d'esprit étiez-vous arrivés, justement ?

On était très engagé car on savait que c'était le match de la mort. On ne voulait compter que sur nous-mêmes. De fait, ça n'a pas été le cas. Mais on avait mis tous les ingrédients en première période. D'après moi, le cumul d'une saison compliquée s'est ressentie en deuxième mi-temps.

C'est-à-dire ?

Le cumul émotionnel, physique...

Saviez-vous pendant le match que vous étiez maintenus et si oui, comment cela s'est-il passé ?

Les mecs sur le terrain ne l'ont pas su tout de suite. C'est venu petit à petit, depuis le bord, jusqu'aux oreilles.

Êtes-vous soulagé ?

Oui. C'est un vrai soulagement car quand on refait le film de la saison – et je l'ai refait plusieurs fois dans ma tête – c'est une saison qui va nous forger. On va en tirer les bénéfices et essayer de ne pas commettre les mêmes erreurs.

Quels bénéfices ?

A chaud ? C'est difficile de le dire mais je dirais l'état d'esprit. On en a eu, même si parfois on n'a pas su se regarder dans les yeux. Le reste, je le laisse au staff. Moi je pense au caractère qui parfois nous a manqués.

Plus jamais ça, en somme ?

Oui, je l'espère. Des saisons comme ça, à Biarritz j'espère qu'on n'en vivra qu'une. Et qu'on va s'endurcir, car on a vécu le pire.

Ce dénouement fait-il naître d'autant plus de fierté ?

Oui, on est très content. Fier, je ne sais pas si c'est le mot. Si on est maintenu, ça n'est pas de notre fait. Mais c'est un soulagement. On enverra un wagon de gâteaux basques dans le Cantal.