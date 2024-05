Cette dernière journée de Pro D2 à faire exploser un défibrillateur, a offert des scénarios complètement fous, partout où le suspens existait encore. Des remontées de dernières secondes, des cartons dans tous les sens, des adieux émouvants… Tout ce qu’il ne fallait pas manquer de cette 30e journée !

Les hommages : des légendes honorées

Une dernière de la saison à domicile est toujours l’occasion de rendre hommage aux joueurs partants. Brive a fait les choses en grand avec une magnifique bâche déployée dans une tribune en l’honneur de Saïd Hirèche. Le joueur de 39 ans, au club depuis 2012, a aussi eu droit à une minute d’applaudissement, à la septième minute en hommage à ce numéro de maillot que le capitaine des Coujoux a si souvent porté.

Vivez comme si vous y étiez l’arrivée des joueurs de Brive ! Lors de cette dernière journée de la phase régulière de Pro D2, le CAB joue sa place dans le top 6 et sera bien aidé par ses supporters \ud83d\udd25 pic.twitter.com/FZQsApEO6d — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 17, 2024

Du côté d’Armandie, les supporters ont pu voir une dernière fois à l’œuvre Antoine Erbani et Mathieu Lamoulie, l’homme d’un seul club et les remercier pour toutes leurs années en bleu et blanc.

À Colomiers, le pilier Thomas Dubois, 12 saisons et 238 matchs sous les couleurs de Colomiers, est notamment sorti en pleurs en seconde période. Un hommage lui a été rendu après la rencontre par le club, qui fêtait par la même occasion ses 60 ans.

Le fautif : Dridi rit jaune et voit rouge

Le maître mot de ce choc du haut de tableau est indiscipline. Il y a eu cinq cartons distribués par M. Bralley. Dont trois pour un seul joueur : Erwan Dridi. L’ailier a d’abord pris un carton jaune pour une obstruction sur Simon Tarel qui avait vite joué une pénalité. Le joueur formé à Toulon n’est revenu sur le terrain que pour dix minutes. Sur un duel aérien il a déséquilibré Mathias Colombet et a écopé d’un second carton jaune. Et donc d’un carton rouge dès la 34e ! Le joueur ne disputera donc pas le barrage de Grenoble la semaine prochaine. Mais surtout les siens, à un de moins, ont fini par s’incliner 44-20 contre Provence Rugby et n’ont pas pu aller chercher une troisième place. Heureusement pour les Isérois, Dax s’est aussi incliné…

L’indiscipline : cartons pleins pour Dax

Monsieur Lac a fait aussi bien que Monsieur Bralley dans ce duel à distance. Au sifflet de Nevers – Dax il a sorti cinq cartons… tous pour l’USD ! Les Dacquois ont tenu tête à Nevers pendant une cinquantaine de minutes. Ils ont même mené au score, ce qui pouvait laisser espérer aux hommes de Jeff Dubois la réception d’un barrage. Mais les joueurs de la Nièvre ont poussé et après un ballon porté, les Landais se sont mis à la faute. Jean-Baptiste Singer a écopé d’un carton jaune. Puis, mois de deux minutes après, Jope Nasera s’est trouvé être en retard sur un duel aérien. Carton jaune pour le Fidjien. Et, dans le même temps, Jean-Baptiste Barrère s’est disputé avec Hugues Bastide et a mis un coup de coude dans la tête de Yohan Le Bourhis. Carton rouge pour l’ancien de Béziers ! Dax s’est retrouvé à douze et a logiquement encaissé un essai. Vingt minutes plus tard, Jean-Baptiste Singer a écopé d’un deuxième carton jaune synonyme d’expulsion définitive pour lui aussi, laissant les siens à treize pour les huit dernières minutes de la rencontre. C’était trop pour que les Dacquois aillent réaliser l’exploit d’aller chercher un barrage à domicile (revers 35-23). Et après une belle saison, Jean-Baptiste Barrère et Jean-Baptiste Singer vont manquer, au moins, le premier match de la phase finale…

La stat' : première victoire de la saison à l’extérieur pour Valence-Romans

Quoi de mieux pour finir la saison en beauté ? Il a fallu attendre la 30e et dernière journée du championnat pour voir Valence-Romans décrocher un premier succès à l’extérieur ô combien mérité, après une performance très courageuse sur la pelouse de Colomiers. Emmené par un Joris Moura des grands soirs, Valence a basculé en tête à la pause grâce à deux essais bien menés et marqués par Dupas et Vargas. En seconde période, la pluie a rendu le match plus difficile pour proposer du jeu, mais qu’importe, Valence avait fait l’écart. Les hommes de Fabien Fortassin s’imposent 23-14 au stade Michel-Bendichou et terminent cet exercice 2023-2024 sur une très bonne note ! Et le manager a tellement parlé de ce fameux succès à l’extérieur ces dernières semaines…

Le money time : Brive s’arrache

Le calcul était simple pour le CAB, il fallait s’imposer avec le bonus offensif pour assurer la qualification. Mais les Brivistes se sont compliqué la tâche face à des Biarrots qui jouaient leur maintien. Dans une partie longtemps fermée, c’est le jeune demi de mêlée maison Léo Carbonneau qui a réveillé Amédée-Domenech. Mais le chemin était encore long et les hommes de Pierre-Henry Broncan étaient en train de perdre le match à distance qu’ils livraient face à Nevers. La nouvelle réalisation de Taniela Sadrugu renforçait l’espoir. Mais les Nivernais inscrivaient un ultime essai, synonyme d’élimination Brivistes, Asier Asarraga plongeait dans l’en-but pour offrir la qualification aux siens alors que la sirène avait déjà retenti depuis trois minutes (34-10).

Le scénario de la soirée : Rouen si proche…

Eux, qui longtemps ont été bons derniers de Pro D2, les Normands se sont donné le droit d’y croire jusqu’au bout dans ce championnat et dans cette rencontre à Mont-de-Marsan. À l’image de leur saison, les Normands ont rapidement été largués (26 à 3,18e), mais n’ont jamais abdiqué. Revenus à neuf points avant la pause, les hommes de Sébastien Tillous-Borde ont même accéléré malgré leur infériorité numérique après le carton rouge reçu par Willy N’Diaye.

Alors que le tableau d’affichage du stade André-et-Guy-Boniface indiquait un score de 31-31 et que Montauban perdait sans prendre de point à Aurillac, les Rouennais étaient provisoirement barragistes. Mais le point acquis par les Montalbanais les condamnait à un exploit qui ne verrait jamais le jour. Franck Pourteau voyait sa pénalité du maintien passé à côté et ne pouvait que pleurer le contre assassin des Montois (38-31 score final). Après un immense match, les Normands faisaient leur adieu à la Pro D2 par la grande porte.

La course au maintien fut folle... Et c'est Rouen qui en fait les frais ! Montauban jouera de son côté le barrage pour sauver sa peau. Biarritz est lui sauvé.



Le récit de la soirée au niveau de la course au maintien > https://t.co/LG0mHIhaib pic.twitter.com/k4cMXFk75G — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 17, 2024

Bizarre : Béziers obligé de faire jouer les minots

Pour les habitués des soirées Pro D2 du vendredi, la compo de l’ASBH a dû surprendre. Si certains éléments comme Sias Koen ou Raffaele Storti sont blessés, d’autres comme Gabin Lorre ont été laissés au repos. Mais surtout, Béziers a fait une composition à 22 JIFF. Car les Biterrois étaient en dessous du quota de seize en moyenne par feuille de match avant cette dernière journée. Beaucoup de jeunes joueurs comme Maxime Mazzella, Maxime Vacquier ont eu du temps de jeu. Antoine Payastre (19 ans), lui, faisait même ses débuts chez les pros. La jeune garde biterroise n’a pas tenu face à un SAXV en pleine bourre ces dernières semaines (revers 30-16) mais recevra son barrage car Grenoble et Dax se sont aussi inclinés…

L’essai du week-end : Aucagne, ou comment réussir ses adieux

Il disputait son dernier match sous les couleurs d’Aurillac, Antoine Aucagne l’a célébré comme il se doit. C’est lui qui a ouvert le compteur des siens après un mouvement collectif d’envergure. Dominés en début de match, les hommes de Romeo Gontineac n’ont pas hésité à relancer depuis leur propre en-but. C’est Marc Palmier qui après un magnifique cadrage débordement servait Ronald Pieters, qui faisait vivre le ballon. Antoine Aucagne se proposait bien à l’intérieur et finissait parfaitement le travail de son équipe. Comme un symbole, il s’envolait une dernière fois dans le large en-but de Jean-Alric avant de faire son adieu à son club de toujours avec une victoire 27 à 22.