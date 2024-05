Bayonne reçoit Perpignan dans un match primordial pour les Catalans dans la course au top six, ce samedi à 17h. Côté basque, Baptiste Héguy et Uzair Cassiem seront titulaires en troisième ligne. En face, l’Italien Tommaso Allan couvrira le poste d’arrière.

Le XV de départ de Bayonne : 15. Tiberghien ; 14. Erbinartegaray, 13. Hodge, 12. Martocq, 11. Baget ; 10. Lopez (cap.), 9. Machenaud ; 7. Héguy, 8. Cassiem, 6. Huguet ; 5. Paulos, 4. Ceyte ; 3. Tagi, 2. Bosch, 1. Perchaud. ?? ?????

???́?????́? ??? TDS Transport & Logistique



Aviron Bayonnais \u26a1USA Perpignan

\ud83d\udccdStade Jean-Dauger

\ud83d\uddd3\ufe0f Samedi 18 Mai

\ud83c\udfc9 Coup d’envoi à 17h00

\ud83d\udcfa Diffusion sur C8



???? ?????? \ud83d\udd35\u26aa\ufe0f pic.twitter.com/YbfjqzL2fr — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) May 17, 2024 Remplaçants : 16. Giudicelli, 17. Cormenier, 18. Iturria, 19. Bourdeau, 20. Aprasidze, 21. Spring, 22. Maqala, 23. Tatafu. Le XV de départ de Perpignan : 15. Allan ; 14. Veredamu, 13. Naqalevu, 12. De la Fuente (cap.), 11. Acebes ; 10. McIntyre, 9. Ecochard ; 7. Galletier, 8. Fa’aso’o, 6. Van Tonder ; 5. Tuilagi, 4. Orie ; 3. Ceccarelli, 2. Ruiz, 1. Lotrian. ?? ????? \ud83d\udd25



Voici le XV de départ pour la 24e journée de TOP14 !



\ud83c\udfc9 J24 - TOP 14

\ud83d\udc8a BAYONNE \ud83c\udd9a USAP

\ud83d\udcc6 Samedi 18 mai – 17H

\ud83c\udfdf Stade Jean Dauger

\ud83d\udcfa En direct sur C8



VISCA USAP \u2764\ufe0f \ud83d\udc9b#unepassiondesémotions #Top14 #RugbyXV #Usap #catalan #rugby #perpignan pic.twitter.com/3Uz1wI42gU — USAP (@usap_officiel) May 17, 2024 Remplaçants : 16. Lam, 17. Chiocci, 18. Tanguy, 19. Bachelier, 20. Velarte, 21. Rodor, 22. Duguivalu, 23. Joly.