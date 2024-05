La FFR officialise un accord avec trois nouveaux assureurs

Alors que son contrat historique avec la GMF va prendre fin, la FFR vient d’annoncer un nouveau partenariat avec trois assureurs. Axa, HDI Global SE et Mutuaide accompagneront désormais le rugby français.

Le rugby français a trois nouveaux assureurs. Dans un communiqué, la Fédération française de rugby a annoncé un nouveau partenariat avec Axa, HDI Global SE et Mutuaide. Les trois groupes remplacent la GMF, partenaire historique de la FFR qui gérait l’assurance des licenciés de l'institution depuis 1999.

"Placé auprès de trois assureurs d’envergure internationale, ce nouveau programme offre des garanties identiques à celles du précédent contrat, sans aucune augmentation des cotisations appelées auprès des licenciés, annonce le communiqué de la FFR. Un résultat d’autant plus satisfaisant quand on sait que le dernier contrat remonte à 4 ans et alors que nous sommes dans un contexte d’inflation généralisée touchant particulièrement le secteur sportif. La FFR se félicite de ce résultat positif qui lui permet d’assurer sereinement la continuité de ses activités, sportives, éducatives et citoyennes au service de ses clubs et licenciés."