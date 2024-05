Le manager de Soyaux-Angoulême Alexandre Ruiz, natif de l’Hérault, s’est exprimé sur l’ultime confrontation à venir du SAXV face à Béziers. Avant cette dernière danse, il en a profité pour rembobiner sa saison écoulée. Joies, difficultés, apprentissage : Ruiz n’élude rien.

En tant que Biterrois d’origine, recevoir Béziers pour clôturer la saison, ça vous fait quelque chose de particulier ?

La symbolique était surtout lors du premier match à Béziers, pour moi qui habite à quelques pas et qui suit né là-bas. Ce vendredi, elle le sera aussi un peu parce que je suis attaché à cette ville mais je suis plus Angoumoisin que jamais ! J’ai quatorze amis qui viennent passer le week-end ici donc ça sera forcément particulier. Pour autant, je n’en fais pas du tout une affaire personnelle. Ce que je souhaite, c’est que l’on gagne pour une neuvième fois de suite à domicile, ce qui n’est jamais arrivé dans l’histoire du club.

Qu’est-ce que vous inspire cette équipe biterroise cette saison ?

Je salue d’abord le travail de Pierre Caillet, avec qui je m’entends très bien, que j’ai régulièrement en contact, pas plus tard que la semaine dernière. Cette belle saison que fait Béziers, c’est le fruit de son travail, le choix de ses hommes et la qualité des joueurs aussi évidemment. À l’image d’un Samuel Marques, en pleine confiance après la coupe du Monde ou encore Costa-Storti.

Doit-on s’attendre à un match avec beaucoup de rythme ?

C’est la meilleure attaque du championnat et nous sommes troisième défense de Pro D2. Comme j’ai dit aux joueurs en début de semaine, à nous de voir qui va gagner le bras de fer. Je crois qu’ils vont tenir le ballon. C’est la dernière équipe du championnat qui tape le plus dans le ballon donc je ne pense pas qu’ils changent une semaine avant la phase finale.

De votre côté, après ce maintien acquis, on se doute que vous voulez finir en beauté devant votre public ?

On a atteint l’objectif à trois journées de la fin, on s’est donné les moyens de vivre une fin de saison plus sereine, l’idée c’est de ne pas tout gâcher maintenant. Le stade va être à guichets fermés, ce qui n’est pas arrivé lors des quatre dernières années. On sent de la ferveur, on sait qu’en concluant bien la saison on commencera bien la prochaine.

Comment vous résumeriez votre saison en un mot ?

(Il réfléchit longuement). Je dirais… appropriation.

Pour quelles raisons ?

Parce que je suis arrivé avec un nouveau projet, qu’on a fait une très bonne préparation de saison, que nous avons bien commencé à Béziers, avec le sentiment que les joueurs avaient beaucoup d’énergie dans ce nouveau projet. Finalement après on a perdu à Biarritz, nul à Dax, je me suis rendu compte que les joueurs ne s’étaient pas pleinement approprié le projet. Ils étaient dépendants des consignes du coach, de l’accompagnement. Début décembre, ils se le sont enfin vraiment approprié. Ils ont pris la main sur la stratégie, l’organisation des semaines.

La victoire à Nevers est-elle la plus belle de la saison de par ce qu’elle représente ?

Non je ne pense pas. Pour moi, la plus belle et la plus inattendue c’est celle à Brive. La plus symbolique effectivement c’est Nevers, par rapport au maintien. Ce bloc de la mort globalement est un bon souvenir. Il y a le bonus défensif à Grenoble, le nul contre Vannes, aller gagner à Agen, et gagner Brive. Notre plus beau rugby, c’est la seconde mi-temps contre Brive à la maison. Une mi-temps où on a pué notre projet à plein nez et je crois qu’entre le tempérament des gars et le rugby, ça a fait un bon mélange ce jour-là.

Si vous pouviez changer une chose et gardez une chose de votre saison, quelles seraient-elles ?

Changer une chose, ça serait sans doute de laisser plus la main en début de saison aux mecs. Plus de mou pour leur permettre de s’approprier le projet. Et si je devais garder une chose, je crois que je voudrais conserver ma manière d’être honnête, direct, transparent avec mes joueurs, mon staff et le club.

Vous n’avez jamais réussi à vous offrir un bonus offensif. Comment l’expliquez-vous ?

Je pense à deux exemples : Aurillac et Valence à la maison. Deux matchs où nous sommes en position de le prendre. Mais ce sont des matchs de début de saison, à une période où il y avait du stress et la peur de gagner. Aujourd’hui, on n’a pas été capable de tuer les matchs, je peux l‘expliquer comme ça. On est dernière attaque du championnat mais quatrième défense. Nous ne sommes pas au bout de notre projet offensif, il y a encore du chemin sur ce point.

Comment avez-vous vécu personnellement cette première saison en tant que manager principal professionnel ?

D’abord beaucoup de fierté d’avoir atteint l’objectif. Fier d’avoir rendu fier le président Didier Pitcho et le directeur général Antoine Roger. Fier d’avoir managé les joueurs comme je le crois. En secteur professionnel, on peut manager comme je l’ai fait en Fédérale 3 à Sète. Ensuite, c’est quand même difficile sur plusieurs points. La dureté des journées de travail de 6h du matin à 7 ou 8h le soir d’abord. La dureté d’être loin de ma famille, de mes amis, de mes enfants surtout. Le fait d’être seul le soir quand tu finis le boulot, ce n’est pas forcément simple. Fier du travail accompli mais il faut reconnaître que l’enchaînement de défaites en plein hiver, un soir, deux soirs ça va, mais ça devient vite difficile.