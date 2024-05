Clermont accueille Castres (samedi, 17 heures) dans l’optique de confirmer sa belle victoire à Perpignan. Les Clermontois ont aussi en tête l’objectif du top 8, qui les qualifieraient en Champions Cup la saison prochaine.

Les sourires étaient de rigueur ce vendredi matin. Sous un soleil surprenant, après une semaine frappée par la pluie, les Jaunards ont peaufiné leurs derniers réglages avant de défier Castres (samedi, 17 heures). Après une démonstration face au Stade français puis une victoire au scénario fou à Perpignan, l’ASM est en pleine remontée. Une dynamique à confirmer contre une équipe tarnaise toujours piégeuse. "C’est un match intéressant parce qu’ils viennent jouer le top 6 et nous le top 8. Deux équipes de haut niveau vont s’affronter mais avec des mentalités différentes. Ils sont très dangereux dans le désordre et si on les laisse s’amuser ce sera difficile. Mais on saura si on a grandi ! On a eu plusieurs occasions de le faire et on ne l’a jamais fait à part la réception de Lyon suite à la victoire à Castres justement. Il faut confirmer donc, sinon cela n’aura pas servi à grand-chose de gagner à Perpignan" motive Christophe Urios.



Malgré la gifle reçue à Bordeaux-Bègles et l’élimination frustrante en demi-finale de Challenge Cup, Clermont progresse. L’état d’esprit et le niveau offensif affichés ces dernières semaines poussent à l’optimisme mais la défense est encore perfectible, notamment sur les situations de ballons perdus. " Pour être dans le top 8 on doit tout améliorer ! Mais nous avons identifié neuf points de détails prioritaires et les turnovers en font partie. Quand on perd le ballon, on est souvent en difficulté et quand on récupère la possession on n’est pas assez juste. Il faudra régler ce secteur dès ce week-end parce que Castres est une équipe qui se nourrit énormément de ses ballons de récupération" poursuit le manager clermontois.

Clermont s’est imposé 35-28 sur la pelouse d’une Usap pourtant irrésistible ces dernières semaines. Ce succès est dû en partie à l’apport de la jeunesse auvergnate qui semble enfin s’imposer et devra sortir l’ASM des tréfonds du classement de la division.https://t.co/9bxdEMman6 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 12, 2024

Simmons, Moala, Lee… Les cadres de retour

Pour mieux gérer ces situations, Christophe Urios pourra compter sur le retour de plusieurs cadres importants face au CO. George Moala, Fritz Lee, Sébastien Bézy et Rob Simmons sont tous disponibles, sans compter Benjamin Urdapilleta. Le deuxième ligne australien sera une nouvelle fois attendu pour sa science de la touche. Au match aller, l’international Wallaby (106 sélections) avait volé l’ultime touche castraise à cinq mètres de l’en-but auvergnat. À trente-quatre ans, l’ancien pensionnaire des London Irish note un état d'esprit différent ces dernières semaines au sein de l’escouade jaune et bleue. "On a marqué beaucoup d’essais ces dernières semaines, je pense qu’il y a eu un changement de mentalité. Tout le monde est à la page, on travaille énormément depuis plusieurs mois et cela commence à payer aujourd’hui" explique Simmons avec son calme légendaire.

Autre Clermontois très attendu ce samedi, Baptiste Jauneau sera capitaine et devra prolonger sa forme étincelante. Ce dernier a d’ailleurs reçu les louanges du deuxième ligne australien, osant la comparaison avec un autre demi de mêlée de génie. "Baptiste prend l’équipe sur son dos. Il grandit en tant que leader et joueur. Will Genia était un petit comme ça mais à part lui, je ne me rappelle pas avoir joué avec un numéro 9 si talentueux. C’est un joueur spécial". Derrière Jauneau, les Clermontois devront aussi se transcender avant de s'offrir une semaine de repos au soleil.