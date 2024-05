Pro D2 – Provence Rugby assure sa première place contre Grenoble !

À l’issue d’une rencontre longtemps disputée, Provence Rugby a conservé son invincibilité à Maurice-David pour faire craquer Grenoble (44-20). Le club d’Aix-en-Provence termine cette phase régulière à la première place et jouera sa demi-finale à domicile. Malgré la fin de sa belle série de huit victoires d’affilée, Grenoble, 4e de la saison régulière, recevra Dax en barrages.

Dans ce qui fut l’un des plus beaux matchs de la saison entre une équipe en quête d’invincibilité dans son royaume et une autre qui a gagné ses huit derniers matchs, Provence Rugby a dominé Grenoble lors de la 30e et dernière journée de Pro D2 (44-20).

Grenoble profite de son infériorité numérique, mais se condamne

Les phases finales n’ont pas commencé, mais cette dernière journée en avait un doux parfum entre le premier et le quatrième de la phase régulière. Dans un Maurice-David comble dans lequel les hommes de Mauricio Reggiardo n’ont pas connu la moindre défaite cette saison, la jeunesse provençale fait exulter les 8 500 supporters aixois venus pour l’occasion. Léo Drouet trouve une brèche et offre un caviar à Simon Tarel qui inscrit le premier essai de la rencontre au bout de quatre minutes. En face, les hommes de Nicolas Nadau répondent immédiatement. Après une première pénalité manquée de Romain Trouilloud qui laissera échapper sept points au pied au cours de ces quarante premières minutes, Eric Escande profite d’une succession d’offloads isérois pour aplatir en coin. Trois minutes plus tard, les Grenoblois se voient réduire à quatorze pendant dix minutes après un carton jaune d’Erwan Dridi qui allait être le héros malheureux de la rencontre. En supériorité numérique, Provence Rugby prend les points grâce au pied de son ouvreur cinq centenaires Jimmy Gopperth, mais deux minutes plus tard, l’ouragan isérois allait se mettre en marche. Sur une passe manquée d’Inga Finau, Geoffrey Cros intercepte et fonce dans l’en-but. Sept minutes plus tard, alors que Grenoble est toujours en infériorité numérique, Luka Goginava aplatit à l’issue d’un maul survenu après une sublime 50-22 de Max Clément, titularisé à la place de Sam Davies. Erwan Dridi revenu sur la pelouse, les Rouges et Bleus se sabordent à nouveau après un plaquage illicite de Brandon Nansen. Lucas Martin en a profité à la suite d’une action rocambolesque pour permettre à Provence de revenir au score. Déjà à quatorze, les Grenoblois seront réduits à treize pour la fin de la première période. Déjà averti, Erwan Dridi se fait expulser pour un second carton jaune après avoir été en retard dans sa course sur Mathias Colombet qui réceptionnait un ballon dans les airs. La période se terminera à quatorze contre quatorze car Jimmy Gopperth a également reçu un carton jaune pour un mauvais plaquage sur Max Clément. Romain Trouilloud en a profité pour ajouter trois points à son équipe. À la pause, Grenoble comptait cinq longueurs d’avance (15-20).

Provence Rugby à l’expérience laisse Grenoble fanny

Dans le second acte, après une nouvelle pénalité manquée par Romain Trouilloud, Léo Drouet lance les hostilités après un premier round d’observation. L’ailier aixois, trouve une brèche comme en début de match et lance en orbite la fusée Adrien Lapègue qui inscrit son 15e essai de la saison. L’intensité ne retombe pas, tant les deux équipes voulaient gagner. C’est l’éternel Jean-Charles Orioli, en sortie de groupé pénétrant, qui permettra aux Aixois de prendre sept longueurs d’avance. À dix minutes du terme, le pilier remplaçant Paul Mallez inscrit, en filou, un cinquième essai pour la bande à Reggiardo. Discret, jusque-là, hormis sur son essai, Adrien Lapègue fait à nouveau parler sa vitesse avant de jouer au pied pour lui-même à cinq minutes du terme, mais il se fait devancer par Enzo Selponi, venu s’arracher pour aplatir avant que le ballon ne sorte hors des limites du terrain. Adrien Lapègue aplatira une septième fois pour son équipe après une interception sur Geoffrey Cros, et un essai de 80 mètres. Ce sera le dernier de la rencontre d’Aix face à une équipe de Grenoble qui malgré son intensité et ses ambitions de jeu, sera restée fanny au cours de cette seconde période et dont l’infériorité numérique à long terme aura offert le bonus offensif à Aix.

Meilleure équipe de la saison régulière, Provence Rugby aura l’avantage d’évoluer à Maurice-David, sa forteresse imprenable, pour sa demi-finale de Pro D2. Du côté de Grenoble, les Isérois évolueront également à domicile pour leur barrage contre Dax à la suite de la défaite des Dacquois à Nevers (35-23).