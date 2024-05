Ce vendredi soir, pour le compte de la 30e et dernière journée de la phase régulière, le CA Brive a rempli sa mission, à la maison, face au Biarritz olympique (34-10). Grâce à un essai sur ballon porté après la sirène, synonyme de victoire bonifiée, les Brivistes ont arraché la qualification sur le fil. Le BO, malgré sa défaite, reste en Pro D2.

Brive verra la phase finale ! Dans le “chaudron” d’Amédée Domenech (tel était le mot employé par Pierre-Henry Broncan, avant la rencontre, pour appeler à la mobilisation générale), les Corréziens ont battu le Biarritz olympique, 34-10. Grâce à ce succès et ce bonus offensif obtenu au bout du temps additionnel, les partenaires de Saïd Hirèche terminent sixièmes et se qualifient pour le barrage. Le BO, de son côté, profite de la contre-performance de Montauban pour sauver sa place dans la division.

Dans un stade plein à craquer et passé l’hommage appuyé de tout un peuple à Saïd Hirèche, qui raccrochera les crampons à la fin de la saison, Corréziens et Basques se sont livrés une féroce bataille. Billy Searle a manqué, en début de match, l’occasion d’ouvrir le score (8e), au contraire de Stuart Olding, qui n’a pas tremblé sur l’action suivante (3-0, 10e).

Brive dominateur en mêlée

Parfois tendue avec plusieurs accrochages, la première période a vu le CA Brive Corrèze passer un long moment près de l’en-but biarrot. Forts devant, les partenaires de Lucas Da Silva ont multiplié les mêlées dans la zone de marque (17e-20e), mais la défense du BO, bien que beaucoup pénalisée, n’a pas craqué. Ces mêmes Biarrots, après avoir plié sans craquer, ont souhaité dynamiser le jeu et Pierre Pages a joué vite une pénalité depuis ses 5 mètres (26e) pour emballer un peu plus une rencontre déjà animée.

C’est après la demi-heure de jeu que Billy Searle a ramené le BO à hauteur du CAB (3-3, 32e), suite à une pénalité obtenue sur mêlée. Mais l’ouvreur anglais n’a pas semblé dans son assiette. Il a multiplié les erreurs grossières en première période, avec un en-avant dans ses 22 mètres (14e) ou un jeu au pied directement en touche (35e) sur une attaque en première main du BO. À la suite de celle-ci, d’ailleurs, les Brivistes sont repartis dans le camp adverse et Lucas Da Silva, derrière un ballon porté bien guidé, a donné l’avantage aux siens juste avant la pause (10-3, 39e).

Le CAB éliminé… 30 secondes

Après une première période disputée, mais serrée, les quarante minutes suivantes ont été plus prolifiques en points. Le BO, lancé dans la course au maintien, a embêté le CAB jusqu’à l’heure de jeu. Les visiteurs ont rattrapé une partie de leur retard grâce à l’essai de Zach Kibirige, sur une action où tout était parti d’un joli cadrage débordement de Gervais Cordin (13-10, 56e). Un instant plus tard, Steeve Barry, opportuniste sur un ballon de récupération, a pensé donner l’avantage aux siens, mais son essai a été refusé après arbitrage vidéo pour un en-avant au moment d’aplatir (58e).

À un quart d’heure de la fin, Léo Carbonneau a profité d’une mésentente entre Yann David et Jonathan Joseph pour permettre aux siens de faire le break (20-10, 66e). Brive, en supériorité numérique après le carton jaune adressé à Giorgi Nutsubidze (67e, fautes répétées), a alors accéléré dans sa quête du bonus offensif. Taniela Sadrugu, en jouant vite une pénalité, a scellé l’issue du match (27-10, 70e), au moment même où le BO apprenait qu’il était maintenu suite à la défaite de Montauban.

Le public d’Amédée Domenech, en fusion, a poussé son équipe pour qu’elle ne dépende pas du résultat de Nevers. D’ailleurs, pendant 30 secondes, alors que le temps réglementaire était terminé, Brive a vu l’USON lui passer devant au classement, mais un essai sur ballon porté, au bout des arrêts de jeu, a finalement donné le bonus offensif et la qualification à Brive (34-10, 85e). Le CAB affrontera Béziers lors du barrage le week-end prochain.