Une semaine avant leur finale de Champions Cup contre le leinster, au Tottenham Hotspur Stadium, les Stadistes vont logiquement se rendre au GGL Stadium sans la grande majorité de leurs cadres.

Vous connaissez le refrain, en forme de cliché : il faut se concentrer sur l’échéance qui arrive, ne pas se laisser polluer par celle qui attend derrière. Peut-être mais quand il s’agit d’une finale de Champions Cup, face à l’immense Leinster… Nul besoin de verser dans la caricature, le staff toulousain a suffisamment d’expérience pour savoir courir deux lièvres à la fois. En ce sens, la victoire bonifiée face au Stade français dimanche dernier, qui a permis aux Rouge et Noir de chiper la place de leader du Top 14 à l’équipe parisienne, a sûrement enlevé une sacrée épine des pieds stadistes. Alors que le club de la capitale et Bordeaux-Bègles, respectivement deuxième et troisième du classement, s’affrontent ce week-end, les hommes d’Ugo Mola n’ont pas grand-chose à perdre lors de leur déplacement à Montpellier samedi.

Voilà comment ils ont pu, ces récents jours, préparer les deux événements en parallèle puisque de nombreux cadres du groupe ont eu un programme aménagé en début de semaine et ne seront pas du voyage dans l’Hérault. Après la qualification contre les Harlequins en demi-finale de Champions Cup voilà douze jours, le manager ne cachait pas le double objectif : "Il faut d’abord battre le premier du championnat pour se qualifier, si possible avec un peu de marge. Et au milieu de tout cela, il faut aller à Montpellier, recevoir nos amis rochelais après la finale, puis aller à Lyon. On n’a pas trop le loisir de mettre les joueurs en vacances, même si ça tape à la porte pour couper un peu (sourire). Mais on doit aussi procéder à une certaine gestion en vue de la finale, donc on va mixer un peu. Le groupe va tourner et on va essayer de faire le pari de la fraîcheur. Même si, en même temps, il faut penser au jeu du fitness et de la santé parce que, contre le Leinster, il nous faudra un meilleur retour de mi-temps que face aux Harlequins pour coller longtemps au score." Contre Paris, le staff avait donc décidé d’aligner plusieurs joueurs majeurs, même si Romain Ntamack (victime d’une légère béquille) avait été laissé au repos et si Peato Mauvaka, Emmanuel Meafou ou Antoine Dupont avaient pris place sur le banc des remplaçants. Et, preuve que la gestion avait déjà débutée, le demi de mêlée international n’est pas entré en jeu. Il faut dire, outre son importance capitale dans l’effectif, que l’intéressé a produit pas mal d’efforts physiques avec notamment son stage intensif avec l’équipe de France à VII mi-avril.

"Des joueurs méritent d’être exposés"

Si Mola ne veut évidemment pas galvauder le championnat, et loin de là, il entend logiquement préserver au maximum ses troupes. Ce qui ne sera pas de trop avant de défier le Leinster, lequel est maître en la matière. Le technicien l’avait expliqué : "Quand on voit le Leinster envoyer les cadets B en Afrique du Sud pour affronter les Lions et les Stormers avant de préparer leur demi-finale… Pendant ce temps, on a joué des matchs qui comptaient. Mais c’est notre configuration, c’est notre rugby… Je n’ai pas les leviers, ni le pouvoir, pour faire changer cela. Donc il faut s’adapter." Comme il a dû le faire lors du dernier Tournoi des 6 Nations, lorsqu’il lui manquait une bonne dizaine d’internationaux. Ce qui n’avait pas empêché Toulouse d’être l’équipe qui avait engrangé le plus de points à ce moment-là de la saison. Une garantie pour la suite. "La bonne nouvelle, c’est que la période de doublons a permis à beaucoup de jeunes d’émerger et à d’autres de se mettre en évidence, note Mola. Ils nous ont montré qu’ils pouvaient postuler régulièrement, notamment sur des matchs qui comptent. Alors, des mecs vont être ménagés mais, honnêtement, on a des joueurs qui méritent d’être exposés." Référence aux Guillaume Cramont, Joel Merkler, Clément Vergé, Mathis Castro-Ferreira, Joshua Brennan ou Paul Graou qui ont largement tenu la baraque en l’absence des patrons.

À leurs côtés, les Ange Capuozzo, Dimitri Delibes ou Setareki Bituniyata souhaitent prouver que leurs blessures sont un lointain souvenir, quand Piula Fa’asalele ou Arthur Retière peuvent jouer les guides. Aussi parce que les places valent très chères à l’heure actuelle et qu’il est encore possible d’aller gratter une présence sur la feuille de match à Londres la semaine prochaine. Sachant que l’exercice 2023-2024 ne s’arrêtera pas là et qu’en frappant les esprits au GGL Stadium, certains marqueraient indéniablement des points pour l’avenir proche, en Top 14. À Toulouse, une actualité en chasse toujours une autre.