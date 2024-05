Bousculé par l'Usap en seconde période, l'Aviron bayonnais a résisté pour signer une victoire qui leur permet d'obtenir leur maintien dans l'Élite. Victoire finale 23-20 pour les Basques face aux Catalans. L'international australien Reece Hodge s'est offert un doublé.

C'était un match attendu de cette 24e journée de Top 14 entre deux équipes pouvant regarder mathématiquement encore vers le haut mais aussi vers le bas du classement. Une victoire de l'un des deux clubs à Jean-Dauger signifiait se sauver et/ou peut-être de continuer à croire au top 6. Au terme d'une rencontre intense, très disputée et indécise, ce sont les Basques de l'Aviron qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, profitant mieux des fautes adverses. L'International australien Reece Hodge, de retour de longue blessure, a montré la voie à sa formation avec un doublé convainquant. Le maintien de Bayonne est assuré alors que l'USAP a dit sans doute au revoir au top 6.

C'est une affiche historique de notre Top 14 et l'enjeu promettait de belles choses entre deux équipes de moitié de classement pouvant encore tout jouer en cas de victoire. Après un faux-pas à domicile puis une victoire surprise chez le Racing, Bayonne voulait redevenir maître à la maison pour valider l'exploit de la 23e journée. Au terme d'un match sérieux, bien emmené par ses joueurs d'expérience, l'Aviron a pris le meilleur sur Perpignan (23-20) qui s'incline pour la deuxième fois de rang et abandonne son rêve de top 6. Bayonne ne regarde peut-être plus devant lui ce soir mais est assuré de jouer en Top 14 la saison prochaine, à deux journées de la fin.

