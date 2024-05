Malgré la sévère défaite de sa formation à Provence Rugby (44-20), l'entraîneur isérois a souligné l’exploit de son équipe, parvenue à se qualifier en phase finale alors qu’elle a été amputée de plusieurs points au classement.

Après huit succès de rang, vous tombez à Provence. Qu’est-ce qu’il a manqué à votre groupe ?

Même si on est devant en première période, c’était une illusion avec notamment un essai sur interception. On n’a pas été à la hauteur défensivement. Le carton rouge d’Erwan (Dridi, NDLR) a un impact. On a par la suite mal géré la largeur. On a eu du déchet. Je suis mitigé sur cette performance. La série s’arrête donc ce soir. Elle fallait bien qu’elle s’arrête un jour. C’est bien qu’elle s’arrête avant de commencer un nouveau championnat. On a pris une petite gifle. On va se remettre au travail.

Au-delà de Dridi, votre équipe a souvent été pénalisée…

Il y a eu beaucoup d’indiscipline. M.Bralley était dans la même dynamique qu’à Valence-Romans (il fait une pause)… Je vais essayer de rester gentil. Aix mérite sa victoire. On ne s’est pas mis dans les bonnes dispositions pour être à la hauteur et espérer quelque chose.

Malgré ce revers, Grenoble est qualifié pour la phase finale. Quels sentiments prédominent ?

C’est plus qu’une réussite. On revient de nulle part. Je craignais une chose avant ce déplacement : on a mis tellement d’énergie pour revenir, j’avais peur qu’elle soit insuffisante pour préparer la phase finale. La gifle va nous remettre dans l’axe mentalement. Elle va nous remettre dans le bon sens. Elle va nous faire le plus grand bien. J’espère aussi que la mémoire des joueurs va fonctionner. On a perdu deux fois contre Dax. J’espère qu’on va recevoir comme il faut cette équipe, au stade des Alpes. Je lance un appel aux supporters. On a besoin d‘eux. L’énergie va être très importante. On a besoin d’eux pour être poussé. On doit ressentir les supporters derrière nous. Ils ont besoin de ça.

Est-ce que vous avez toujours cru à cette phase finale avec les embûches de cette saison ?

On revient de très loin. C’est inespéré et impensable de nous voir en phase finale quand on se souvient de la première journée. On l’a fait, et on se retrouve avec un barrage à domicile. J’avais employé des mots forts sur le côté historique. Une équipe partie avec moins 12 points n’était jamais entrée dans le top 6. Et une équipe avec moins 8 points, ce que l’on a aujourd’hui, n’était jamais entrée dans le top 4. On a écrit l’histoire de la ProD2. Les joueurs peuvent avoir cette fierté. Il y a une autre page à écrire, avec un nouveau championnat.

Quel sera l’élément primordial de la préparation de Dax ?

On joue jeudi soir… La fraîcheur sera importante ! Il faut faire attention sur la façon de s’entraîner, dans l’énergie que l’on va mettre. On va voir ce que l’on va mettre dans le contenu. Ça va vraiment se jouer sur la fraîcheur. J’espère qu’on a l’expérience de la phase finale. Cette expérience doit être un point positif dans la façon de préparer les choses. On doit savoir aborder ce genre de match. J’espère avoir un temps d’avance sur cette équipe de Dax dans la gestion. Ça sera un moment important. […] On est allés chercher cette qualification avec une énergie monumentale notamment au niveau du physique. On est dans un moment de nervosité. On ne lâche pas. […] Cette fraîcheur sera importante, tout en tempérament cette nervosité. L’équipe doit être zen dans l’approche. Cette nervosité doit être positive pour servir le jeu. Quand on est au service du jeu, on ne joue pas trop mal. […] Maintenant, on doit panser les plaies avec le médical, et le staff doit gérer l’aspect mental. On a du boulot en perspective.

Vous avez demandé à vos joueurs d’avoir de la mémoire. Est-ce que c’est levier qui fonctionne encore, encore plus dans le cadre de la phase finale ?

Ce sont des leviers psychologiques assez faciles. Quand tu es compétiteur, la défaite ne doit pas faire partie de ton quotidien. On a prouvé, à travers nos huit victoires, que l’on est capable d’enchaîner. Sincèrement, le soir de Dax, chez nous, ce n’était pas que de la frustration. Il y avait de la tension dans le vestiaire. Ce sont des éléments où l’on peut jouer sur les hommes. On peut poser la question à Provence Rugby (il montre Reggiardo du doigt, NDLR). Ils ont perdu 45 points à 10 au stade des Alpes, le levier était là. On est tous des humains, avec des forces et des faiblesses. On est tous en quête de contrer les faiblesses.