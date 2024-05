Clermont s’est imposé 36-20 face à Castres, ce samedi, au stade Marcel-Michelin. Les hommes de Christophe Urios empochent le bonus offensif et confirment leur excellente dynamique. Avec ce succès, ils peuvent donc encore croire à une qualification en phases finales.

Dominateurs dans tous les compartiments du jeu en début de match et en supériorité numérique durant 10 minutes après le carton jaune reçu par Nathanaël Hulleu (6e), les Clermontois ont attaqué tambour battant ce match et se sont montrés efficaces, inscrivant deux essais par l’intermédiaire de Joris Jurand (9e) et Alex Newsome (16e). Les hommes de Christophe Urios menaient donc 14-0 après un quart d’heure de jeu. Les Castrais se sont ensuite réveillés et sont quelque peu revenus au score grâce à deux pénalités de Louis Le Brun (21e, 36e). Entre-temps, Benjamin Urdapilleta a également inscrit trois points (24e). Ce qui fait que Clermont menait 17-6 à la mi-temps.

Clermont se bonifie face à Castres et confirme sa bonne dynamique



Plus d'infos : https://t.co/vhxFVNLoQi pic.twitter.com/UWV3QcefJf — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 18, 2024

Au retour des vestiaires, Clermont n’a jamais vraiment été inquiété par un retour des Castrais au score. Jérémy Fernandez (60e) et Abraham Papali’i (75e) ont répondu aux essais de Joris Jurand (50e) et Léon Darricarrère (71e) et privaient ainsi Clermont du bonus offensif. Mais trois minutes après que la sirène ait retentit, Pita-Gus Sowakula a marqué le cinquième essai des Clermontois et a offert le point de bonus offensif aux siens (80+3e).

Grâce à cette victoire bonifiée, l’ASM passe devant son adversaire du jour, remontant à la huitième place, et peut encore espérer finir dans les six à l’issue de la saison. De son côté, le CO est désormais 10e et a probablement dit adieu aux phases finales.