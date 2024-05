Le Stade rochelais n'a pas brillé, dans ce match avec peu de rythme. Mais il emporte la victoire face à Pau (25-23) et c'est bien là l'essentiel. Lot de consolation pour la Section paloise qui arrache un bonus défensif en toute fin de partie.

Pour clôturer ce samedi de rugby, La Rochelle, dans un Marcel-Deflandre au soutien, a difficilement battu Pau (25-23). Ce succès leur permet tout de même de conforter leur place parmi le top 6, au contraire de la Section, qui devra multiplier les exploits pour continuer à croire à son rêve de phase finale.

En milieu de semaine, Uini Atonio avait ironisé sur les réactions de la presse et des supporters à la suite du sévère revers concédé à Bordeaux-Bègles (34-14). Et pourtant, les Maritimes sont bien malades. Face à Pau, un concurrent direct à la phase finale, le double vainqueur en titre de la Champions Cup a une nouvelle fois été imprécis mais a assuré l'essentiel (25-23). Avec ce succès, la bande à Ronan O'Gara se donne de l'air et conserve les cartes en main pour se qualifier en phase finale.