Bien que maître de son destin, le BO va devoir sortir un grand match en Corrèze pour ne pas dépendre du résultat de Montauban, et éviter à tout prix le barrage face à l’équipe de Nationale. Dès lors, cette semaine, le nouveau président du club basque, Shaun Hegarty, a pris la parole pour remobiliser les troupes, alors que Simon Mannix a tenté de piquer ses joueurs.

Et ce qui devait arriver arriva. À force de manquer des occasions pour valider son maintien en Pro D2, le Biarritz olympique va jouer son va-tout vendredi à Brive, sur la dernière journée du championnat, en ayant aussi les yeux rivés sur la rencontre opposant Aurillac à Montauban. Dans les faits, les Biarrots sont toujours maîtres de leur destin. En comptant trois points de plus que Montauban au classement avant ce match, les hommes de Simon Mannix sont, à ce jour, dans une meilleure position que le club du Tarn-et-Garonne.

Le hic ? Il réside dans le fait que l’USM va aller défier une équipe d’Aurillac qui n’aura plus rien à jouer, vendredi, alors que Brive voudra valider son ticket pour la phase finale, devant son public. “J’ai senti de la concentration et de l’application lundi et mardi. Jeudi, il y avait un peu de stress. Il faut vraiment qu’on l’évacue. On n’a plus le temps de stresser. Il faut se concentrer sur les choses très simples qui font les bases de notre sport et se donner à 200 %. On a de la qualité dans l’effectif. Si on se met tous à la même page et qu’on y met l’intensité nécessaire, on peut se permettre de rêver”, pense le talonneur Thomas Sauveterre. “Cette semaine, il y avait de la tension, note Yann David. Je ne sais pas si on peut appeler ça du stress, mais tu sens qu’il y a une part de danger.”

Shaun Hegarty a pris la parole lors d’une réunion dimanche

C’est en partie pour ça que samedi midi, soit quelques heures après la défaite face à Provence (16-27), les joueurs professionnels et espoirs, ainsi que le staff sportif et médical ont reçu, sur leur boîte mail, une convocation pour une réunion. Celle-ci, voulue par la direction du club, s’est tenue dans la salle vidéo du stade Aguiléra, dimanche matin, à 9 heures.

En interne, certains ont pensé que les nouveaux patrons du BOPB voudraient faire des annonces relatives à leur récente prise de fonction, les joueurs n’ayant eu qu’une réunion (le 16 avril) avec Shaun Hegarty et ses associés. Il n’en fut rien et c’est pour faire passer le message “victoire obligatoire” à Brive que Flip van der Merwe (président du directoire), Shaun Hegarty (président du conseil de surveillance) et James Coughlan (futur directeur sportif) ont pris la parole devant le groupe.

Pendant un long moment, l’ancien trois-quarts centre, champion de France en 2005 et 2006 avec le Biarritz olympique, a insisté sur l’histoire du club basque et sur l’importance de l’institution rouge et blanche. “Je pense que c’est bienvenu, ils ont voulu créer un électrochoc, raconte Thomas Sauveterre. Ils ont fait ça pour notre bien, dans une démarche d’accompagnement, pour nous montrer qu’ils sont là, avec nous, derrière nous. Si des joueurs ont besoin d’être poussés, j’espère que ça va leur donner un certain élan.”

James Coughlan déjà présent

James Coughlan, aussi, a pris la parole face au groupe rouge et blanc pour dire aux joueurs en fin de contrat qu’ils seraient reçus afin d’évoquer leur futur une fois l’avenir sportif scellé. Ces rendez-vous auront lieu dès la semaine prochaine, en cas de maintien du BO, vendredi. En revanche, si le club basque doit passer par la case barrage (il aura lieu le week-end du 1er juin), les joueurs devront encore patienter quelques jours.

Ce même Coughlan, en passe de retrouver un poste après sa dernière apparition sur le banc de Toulon (2021-2023), mais pas encore officialisé comme directeur sportif, a multiplié les apparitions à Aguiléra depuis la semaine dernière. On l’a, par exemple, aperçu dans les tribunes du stade mardi matin, pendant que les joueurs préparaient le voyage à Brive.

Il était aussi dans les parages, jeudi matin, lors de la mise en place. L’ancien troisième ligne centre s’active pour la construction de l’effectif, enchaîne les coups de fil et discute avec des agents pour trouver les profils recherchés.

James Coughlan va devenir directeur sportif du BOPB. Midi Olympique - Pablo Ordas

Les “mots durs” de Simon Mannix

Si Coughlan et Bouhraoua (pressenti pour devenir entraîneur en chef), préparent le BO de demain, Simon Mannix est, pour quelques jours encore, l’entraîneur principal du Biarritz olympique, celui qui décide des choix sportifs à très court terme et qui met en place la stratégie pour le week-end à suivre. Lundi, le technicien néo-zélandais a tenté de piquer son groupe avec des “mots durs”. “On sait où on a été fautifs, pose-t-il. C’est facile de dire des mots, de parler de respect, mais faire les actions, c’est autre chose”. L’ancien manager de la Section paloise a aussi demandé aux joueurs “s’ils étaient honnêtes entre eux”.

“Sur les matchs perdus, ici, on passe complètement à côté des entames, note Thomas Sauveterre. On est à côté de la plaque au niveau engagement physique, combat et agressivité. Si nous ne sommes pas à la page, là-dessus, à Brive, ça va nous faire drôle. Nous sommes des joueurs de rugby professionnels. Lorsque nous rentrons sur un terrain de rugby, si nous n’arrivons pas à switcher dans l’agressivité au moment du coup d’envoi, il faut se poser les bonnes questions.”

Sauveterre, David, O’Callaghan : confiance aux tauliers

Conscient qu’il aura besoin de garçons à la pointe du combat en Corrèze, Simon Mannix a décidé de faire confiance à plusieurs de ses tauliers et d’aligner trois de ses capitaines (Thomas Sauveterre, Yann David et Dave O’Callaghan) d’entrée, vendredi soir. “J’ai besoin de joueurs capables de mettre la tête dans des endroits un peu noirs, justifie le technicien. J’ai besoin de cet état d’esprit de guerriers, de mecs qui ne vont pas subir les impacts.” Capitaine en début de saison, Thomas Hébert, de retour d’un pépin au genou et pas épargné par les blessures cette année, prendra place sur le banc.

“Ne nous a-t-il pas manqué des mecs comme Dave ou “Toto” Hébert, des mecs qui passent devant quand ça pique, s’interroge Sauveterre. Vendredi, on ne va pas changer grand-chose dans notre façon de jouer, mais Thomas, Dave ou moi, ça fait quelques semaines qu’on ronge notre frein. On espère amener un nouvel élan, une nouvelle dynamique dans l’agressivité, le combat et donner un coup de peps aux copains pour relever le défi. […] De toute façon, nous avons un peu pris le truc en main. Simon Mannix a été très clair en début de semaine. Les entraîneurs nous apportent certaines choses, mais lorsqu’il y a le coup d’envoi, ils ne sont plus là. Les choses nous appartiennent. Il faut voir ce que l’on veut faire.”