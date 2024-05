Leone Nakarawa continue d'enchaîner les belles performances avec le Castres olympique. Malgré ses 36 ans, le Fidjien spécialiste des passes après contact ne cesse d'impressionner.

Une nouvelle fois le week-end dernier, face à Montpellier, le deuxième ligne du CO Leone Nakarawa a été prépondérant dans la victoire. Le Fidjien, grand fantasque du rugby, se régale cette saison en Top 14, où il est devenu un des cadres de l'effectif tarnais. Alors qu'il n'a manqué qu'un seul match de championnat cette saison, on peut réellement dire que son rendement chez les Castrais est bon. Pourtant, Nakarawa vient de souffler ses 36 bougies et n'a pas connu que des belles aventures dans sa carrière ces dernières années. Dans la Troisième Mi-Temps, nous évoquons la renaissance de ce monstre des terrains.