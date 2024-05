Ce vendredi soir, l’inespéré est arrivé. Brive, au terme d’une saison plus qu’éprouvante, a réussi la performance de se qualifier après avoir cravaché longuement. Un relâchement de pression illustré par le manager du CAB, Pierre-Henry Broncan.

Une saison est longue, très longue. Très éprouvante aussi, pour les corps des joueurs, et les cœurs des autres. Supporters, dirigeants et manager bien sûr. Pierre-Henry Broncan est arrivé en cours de saison pour succéder à Patrice Collazo avec l’espoir de réaliser quelque chose de grand : réussir une remontée à laquelle peu de monde croyait. 11ème à la 13ème journée, et même encore 9ème il y a cinq journées de cela, le CAB l’a fait.

Ce vendredi soir, au bout du bout de la 30ème journée de Pro D2, Broncan était un peu perdu et mélangé dans ses émotions, assez logique au vu des montagnes russes vécues par son club. Au micro de Canal + sur la pelouse Amédée Domenech, il a d’abord tenu à tempérer les ardeurs tout en remerciant le public corrézien. "C’est juste une qualification, on a fait une saison de merde mais on arrive à se qualifier à la dernière seconde. Il ne faut pas non plus.. (il coupe). Mais après c’est bien pour Saïd (Hirèche), pour sa dernière à domicile, même s’il peut y avoir un autre match. Vous avez vu le monde ce soir ? C’est une vraie terre de rugby, ce sont des clubs qui ne disparaîtront jamais. Il y a tellement de ferveur, dans la ville, dans la région. Après on n’a pas été bons, mais ce sont des matchs tendus sachant que Biarritz venait pour se sauver et éviter le barrage."

J’ai une pensée pour Xavier

En marquant à la dernière seconde, Brive a arraché un billet en phase finale alors que Nevers avait déjà mis un pied et 4 orteils dans les 6. Un scénario cruel forcément pour l’USON mais c’est aussi les joies et les peines de ce genre de moment. Pour autant, comme à son habitude, "PHB" s’est montré d’une grande classe. "J’ai une pensée pour Xavier (Péméja, manager de Nevers, n.d.l.r) aussi, ça a été mon entraîneur à Montauban, c’est mon ami. Donc j’ai une grosse pensée pour lui ce soir." Et c’est avec une très grande émotion que le boss du CAB a terminé son laïus, en mentionnant son jeune fils, touché par une maladie, avant de quitter la caméra avec beaucoup de pudeur. "Moi personnellement, je dédie cette victoire à mon petit Alix." Le CAB s’est donc qualifié in extremis pour le match de barrage à Béziers vendredi prochain. Il faudra s’imposer pour accéder à la demi-finale et espérer que l’aventure ne s’arrête pas là.