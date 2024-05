Soyaux-Angoulême s’impose largement face à Béziers (30-16) à Chanzy pour cette dernière levée du championnat. Dominateurs sur la plupart des secteurs, les locaux terminent sur une bonne note avec trois essais inscrits. Béziers à la faveur des défaites conjuguées de Grenoble et Dax, recevra son barrage à domicile la semaine prochaine.

Soyaux-Angoulême s’impose dans son antre de Chanzy (35-35) face à Béziers pour le compte de la dernière journée de championnat de Pro D2. Entre des Angoumoisins sans pression pour conclure cet exercice et des Biterrois sous la menace de Grenoble et Dax pour la réception d’un barrage à domicile, les missions différaient largement au coup d’envoi. Si Béziers ouvrait les hostilités par Dreuille sur un coup de pied lointain (0-3, 10 ème), les locaux prenaient globalement l’initiative. Plus fringants dans les transitions, les hommes d’Alexandre Ruiz poursuivaient leur domination en s’installant dans la moitié de terrain adverse. Botica profitait d’une mêlée avantageuse pour donner la prime au tableau d’affichage (6-3, 29 ème). Béziers tentait la réplique, mais perdait quelques munitions en touche et dans le jeu courant pour créer la différence.



Quelques minutes plus tard, une relance incroyable du SAXV sera déployée. Lemardelet est relayé par Martins, et Lestremau bénéficie d’un ballon dans son couloir pour un essai plein de fougue (13-3, 31 ème). Chanzy apprécie, alors qu’auparavant Martins se voyait refuser un essai pour un ballon non maîtrisé au moment d’aplatir dans l’en-but. Les troupes de Pierre Caillet n’abdiquaient pas pour autant. Un dernier effort avant la sirène de la pause sera fourni. Placé à plus de 45 mètres, Dreuille ajustait la pénalité, et permettait aux visiteurs de n’accuser qu’un retard de 7 unités à la mi-temps (13-6). À ce moment de la partie, les Biterrois sauvaient encore leur place de barragiste, à la faveur de la défaite provisoire de Dax sur le terrain de Nevers.