Obligé de piocher dans un vivier réduit, le staff des bleus devrait au moins avoir l’occasion d’avancer ses pions sur plusieurs dossiers sensibles.

C’est dans un vivier évidemment réduit que le staff des Bleus devra piocher son groupe pour cette tournée en Amérique du Sud, puisqu’il sera privé (par obligation) des finalistes du Top 14 et (par choix) des joueurs "premiums" qui affichent un besoin légitime de repos… De fait ? C’est forcément un groupe garni de nouveaux venus et de "surprises" que le sélectionneur et ses adjoints risquent d’annoncer. Au premier rang desquels, évidemment, l’actuel joueur du Munster et future recrue du RC Toulon Antoine Frisch, pour qui cette tournée d’été sera l’occasion de mettre un terme aux spéculations quant à son allégeance internationale.

Ce dernier pourrait ainsi bien faire la paire pour le premier test avec le palois Émilien Gailleton, qui devrait enfin se voir offrir une nouvelle chance d’évoluer au niveau international. Des revanchards pourraient également le suivre puisque, hormis évidemment en cas de qualification du RCT en finale, Gabin Villière et Melvyn Jaminet devraient faire partie du voyage, au coude à coude actuellement avec les Théo Atissogbe et autres Cheikh Tiberghien pour un strapontin dans les 42. Par ailleurs, la charnière devrait avoir fière allure puisque, pour le poste de demi de mêlée, où les candidats ne manquent pas entre Nolann Le Garrec et les "trois Baptiste" Serin, Couilloud et Jauneau.

Le Clermontois Baptiste Jauneau sort d’une excellente prestation à Perpignan. Icon Sport - FEP

France développement privilégiée à la coupe du monde U20

Quant aux membres du pack ? S’il est là encore un peu tôt pour se prononcer en attendant les éliminations des uns et des autres, certains "candidats" dans la quête du nouvel ovni sont identifiés comme Georges-Henri Colombe, Louis Penverne, Posolo Tuilagi ou encore les Toulonnais Teddy Baubigny, Esteban Abadie et Jean-Baptiste Gros, tandis que des potentiels U20 (Gazzotti, Massa, entre autres) devraient sur décision fédérale privilégier l’Argentine à la Coupe du monde junior. À noter également ici que deux autres joueurs seront sous le feu de l’actualité : d’abord, le Bayonnais Tevita Tatafu, encore non sélectionnable (il le sera lors de la tournée de novembre prochain) mais que le staff des Bleus aurait aimé voir à Bilbao et à Montevideo.

Toutefois, ce dernier pourrait être contraint de se raviser, l’équipe de France "développement" étant actuellement considérée comme qualifiante (lire ci-contre l’interview de Jean-Marc Lhermet). Autre cas particulier, celui de Patrick Tuifua, aperçu durant le dernier tournoi U20 et qui hésite encore entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande. Sa réponse devrait intervenir sous peu. Mais s’il devait opter pour la France, Tuifua disputerait bien la tournée plutôt que le Mondial U20, afin d’être définitivement "capturé" aux yeux de World Rugby.