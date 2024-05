Après une saison terminée à la deuxième place, Narbonne retrouve Nice, leader de la phase régulière, en finale de Nationale. Les Audois sont focalisés sur un possible titre de champion de France et ne veulent pas penser à éventuel "accès-match".

Samedi à 18h, les Narbonnais affrontent Nice à Chambéry pour une place en Pro D2 et surtout un titre de champion de France. "Le discours c’est qu’on veut être champion de France, on a surtout envie de graver une nouvelle ligne dans le palmarès du RCN, faire quelque chose qui restera à jamais.", avoue Julien Seron le coach du RCN. Si "la semaine a été courte", dixit Paul Auradou, après cette demi-finale dantesque (remportée aux prolongations) face à l’ennemi juré Carcassonne, il n’y a sans doute pas de meilleurs moyens pour se préparer, au moins mentalement, à une finale. "On a laissé des plumes dans cette demie, mais on a dû faire face à un contexte pesant, donc ce match nous a préparés. Mais ce n’est pas ce qui nous fera gagner", insiste l’ancien entraîneur castrais. Des propos appuyés par l’arrière narbonnais. "Des matchs comme ça devant notre public ça génère des belles émotions et c’est de bon augure pour la suite."

Le jeu, pas l’enjeu

L’adage est bien connu, l’enjeu prendrait le pas sur le jeu à l’heure des finales. Si Julien Seron a bien conscience de la pression qui attendra siens, "On essaye surtout de se préparer au contexte avec l’engouement et la pression extérieure qu’il peut y avoir sur ce genre de match", les Audois ne souhaitent pas se restreindre pour autant. "On est deux équipes joueuses. Je pense que ça sera une belle finale", avoue Auradou. Pourtant la carotte est belle, une accession en Pro D2 à laquelle l’arrière rêve, "Beaucoup de joueurs ont connu la Pro D2 voire le Top 14 dans le groupe. Ça donne envie d’aller y goûter. Narbonne n’a pas sa place en Nationale. C’est pour ça qu’on se bat."

Mais comme le rugby ne fait jamais vraiment tout comme tout le monde, cette finale n’est pas tout à fait comme les autres. Celui qui gagne aura évidemment tout gagné, en revanche, le perdant, car il en faut toujours un, n’aura pas le temps de verser une larme. Non, leurs yeux devraient leur servir à voir plus loin, le week-end du 1er juin précisément et un "accès-match" face au 13e de Pro D2. Une rencontre dont les Narbonnais ne veulent pas entendre parler. "On n’a pas envie de penser ça, on y pensera seulement lundi, en cas de non-victoire, avoue le coach, appuyé par son arrière, on s’est préparé pour livrer une dernière bataille on ne pense qu’à ce match de samedi".

Alors du côté du RCN on préfère ne penser qu’à soi, et forcément aussi un peu à l’adversaire. "On va se concentrer sur nos forces et essayer de les contrer sur leurs points forts" appuie Seron. Il faut dire que des points forts les Niçois en ont, premiers de la saison régulière les Maralpins étaient venus à bout des Audois en début d’année 2024 et semble légèrement favoris après une demi-finale face à Suresnes qu’ils ont rondement mené. Mais dans les Alpes, ce samedi, toutes les pendules seront remises à 0 et les étiquettes de favoris pourront rester au vestiaire. Narbonne aura simplement 80 minutes – voire un peu plus – pour marquer plus de points de son adversaire et par la même occasion, comme le souhaite Seron, l’histoire du club.