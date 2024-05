Soucieux de montrer un beau visage à Armandie, le manager vannetais a apprécié l’engagement mis par son équipe. Désormais, la tête est tournée vers cette demi-finale à La Rabine, contre Béziers ou Brive !

Cela sera Béziers ou Brive au menu en demi-finale.

J’ai vu que cela s’est joué à la dernière minute. J’ai regardé sur le téléphone. Je n’ai rien à dire là-dessus. Nous, nous avons tout fait pour être en demi-finale et pour la jouer à domicile. C’est un objectif qui est atteint. Maintenant, on va prendre le temps de se préparer. On part mardi en stage à La Baule. On va pouvoir se recentrer sur nous. Au-delà de ça, on finit la phase régulière sur une bonne note avec une équipe remaniée.

Comment analysez-vous ce match à Agen ?

Déjà, on a eu un coup dur avec la blessure de Grégoire Bazin qui a perturbé notre stratégie. On comptait sur lui pour être notre capitaine de touche. Dans l’ensemble, il y a un bon état d’esprit, mais l’on est mal sorti de notre camp.

Mais vous prenez quand même un point de bonus défensif.

Oui, ça récompense les garçons car ils ont fait de bonnes choses. Mais dans nos situations offensives, il aurait fallu une fulgurance pour casser les plaquages. On a manqué de continuité sur les avancées au milieu du terrain. Les joueurs ont mis pas mal d’intensité pour un match sans enjeu.

Est-ce que des performances individuelles ont bouleversé la hiérarchie dans votre tête avant la demi-finale ?

J’ai en tout cas eu des réponses sur l’état d’esprit. Je suis content, les joueurs les plus expérimentés ont joué le jeu. Les jeunes aussi. Je pense à Mézou qui joue tout le match. On a pu équilibrer les temps de jeu. Certains en avaient vraiment besoin car ils n’en avaient pas eu depuis un moment. J’ai le sentiment que mardi, on va se retrouver avec une bonne base.

Dans un stade, avec l’atmosphère, tu te fais une idée plus précise de l’équipe que tu vas affronter

À la mi-temps, vous êtes tout près au score et Provence Rugby est menée. Le dites-vous aux joueurs ?

Oui, on leur dit. Même si c’est anecdotique, ça donne un peu de sel à la deuxième mi-temps. C’est aussi pour cela que l’on prend les points : on voulait aller chercher le résultat. Mais on a pris des essais en négociant mal la réception des renvois.

Quid de Jules Le Bail, sorti précipitamment ?

Il avait le doigt luxé. Ce n’est pas grave mais douloureux, car ils ont mis du temps à le remettre en place.

Vous jouez la demi-finale vendredi. Est-ce une bonne nouvelle pour vous ?

C’est plutôt bien. Dans l’éventualité d’une finale, c’est parfait. Cela donne huit jours. Six jours, c’est court, neuf jours c’est trop long. Cela va aussi donner à certains membres du staff de descendre à Béziers pour aller voir le barrage. Dans un stade, avec l’atmosphère, tu te fais une idée plus précise de l’équipe que tu vas affronter.

Quel est le programme qui vous attend dans cette préparation ?

On va commencer à Vannes pour avoir une musculation plus qualitative, notamment au niveau de notre matériel. Ensuite, des entraînements plus traditionnels à La Baule. L’idée est que les joueurs soient entre eux.