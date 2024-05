Alors qu’il disputera le dernier match de sa carrière ce soir contre Vannes, Mathieu Lamoulie s’est prêté au jeu du XV en carrière. On y retrouve des éléments marquants du SU Agen comme Jailli Narjissi, Rupeni Caucaunibuca ou Adri Badenhorst.

1. Quentin Béthune

"Un joueur avec d’énormes qualités en mêlée et ballon en main. Nous avons joué plusieurs saisons ensemble (2014-2019) et il était devenu un joueur très important pour nous. Je l’ai rarement vu reculer et il faisait même partie des meilleurs gauchers du Top 14."

Autre joueur cité : Arsène N’Nomo

2. Jalil Narjissi

"Jal’ est le joueur emblématique du SUA. Il a fait partie des joueurs qui m’ont accompagné lorsque j’ai débuté. Un leader par l’exemple. Il m’a beaucoup marqué et il a été très important tout au long de ma carrière. Il a tout donné pour le club et j’ai essayé de m’en inspirer."

Autres joueurs cités : Marc Barthomeuf et Facundo Bosch

3. Dave Ryan

"Personne ne connaissait Dave quand il est arrivé. C’était un gros travailleur, discret, qui est vite devenu un leader. Un vrai combattant. Il a lui aussi été un exemple, quelqu’un sur qui l’on a pu compter. Aujourd’hui, c’est notre entraîneur. Il s’investit beaucoup pour le SUA car il aime le club."

Autre joueur cité : Arthur Joly

4. Adri Badenhorst

"C’était un papa. Adri m’a beaucoup marqué. C’était un leader charismatique. Un joueur rassurant et surtout un combattant. Il a été un capitaine emblématique durant ma carrière. Il a marqué le SUA de son passage et sa polyvalence (2e et 3e ligne) nous faisait du bien."

Autre joueur cité : Tom Murday

Adri Badenhorst a été le capitaine d'Agen pendant plusieurs saisons. Manuel Blondeau / Icon Sport

5. Lisiate Fa’aoso

"C’était une force de la nature. Je me souviens qu’il venait tout juste d’arriver lorsqu’il a joué son premier match. Il avait été énorme. Il est vite devenu incontournable dans notre équipe et il avait aussi cette rigueur à l’entraînement. Il n’a été avec nous que 4 ans mais il a apporté énormément de puissance au SUA."

Autre joueur cité : William Demotte

6. Antoine Erbani

"Antoine, on se connaît depuis si longtemps. On a été champions de France en Crabos ensemble. On a grandi dans ce club tous les deux. Aujourd’hui, c’est symbolique de terminer ensemble. Sur le terrain, il a été un leader, un joueur exemplaire et a été un excellent élément pour notre touche. C’est l’un de mes meilleurs amis en plus de cela."

Autres joueurs cités : Antoine Miquel et Rémi Vaquin

7. Jean Monribot

"C’est Henri Broncan qui a révélé Jean Monribot. Je suis arrivé un peu plus tard en équipe première et il était déjà notre capitaine. Un joueur exemplaire sur le terrain. Très fort dans le combat. Toujours régulier. Le voir partir à Bayonne nous a fait mal car il était incontournable. Mais j’ai beaucoup aimé jouer avec lui."

Autre joueur cité : Yoan Tanga

8. Marc Giraud

"Avec Marc, on a fait 5 ans ensemble. J’étais encore très jeune quand il est arrivé, en 2011. Mais il est tout de suite devenu important au club. Il pouvait jouer à tous les postes de la troisième ligne. Techniquement, il était très bon. Et c'était un vrai guerrier. On a partagé cette demi-finale à Perpignan (32-32) qui est sans doute l’un des plus beaux souvenirs de ma carrière."

Autre joueur cité : Opeti Fonua

9. Alexi Balès

"Alexi est un de mes meilleurs amis. Comme Antoine, on a été champions ensemble chez les jeunes. Il avait beaucoup de talent et c’est aussi ce qui lui a permis de faire une carrière comme la sienne, en rejoignant La Rochelle puis Toulouse. Pendant plusieurs saisons, sur le terrain, il était un des meilleurs joueurs."

Autres joueurs cités : Maxime Machenaud et Paul Abadie

10. Raphaël Lagarde

"J’ai fait sept saisons avec Raph’ au club. Un joueur de grand talent, capable de décanter une situation à lui seul. Il a eu des blessures qui l’ont freiné sinon sa carrière aurait pu être encore plus belle. Mais il a toujours tout donné pour le SUA. Même lorsqu’il est devenu entraîneur, il nous a beaucoup apporté."

Autres joueurs cités : Léo Berdeu et Jake McIntyre

11. Rupeni Caucaunibuca

"Rup’s, c’était un phénomène. Il avait une telle nonchalance à l’entraînement. Puis quelques minutes plus tard, il traversait le terrain. En match, c’était pareil, il suffisait de lui donner le ballon. Même s’il était sur la fin quand je suis arrivé, c’est sans doute le joueur le plus talentueux avec qui j’ai joué. Il a été une idole pour pas mal de monde à Agen."

Autres joueurs cités : Filipo Nakosi et Taylor Paris

Rupeni Caucaunibuca a terrorisé de nombreux défenseurs avec le maillot agenais. Manuel Blondeau / Icon Sport

12. Lionel Mazars

"Un peu à l’image d’Adri Badenhorst, Lionel Mazars a été un leader par l’exemple pour nous. Un très bon joueur de rugby, qui amenait beaucoup d’assurance à notre attaque. Que cela soit offensivement comme défensivement. Ce n’est pas pour rien s’il a été international."

Autres joueurs cités : Pierre Fouyssac et Julien Hériteau

13. Benjamin Petre

"Là encore, un joueur de notre génération de Crabos. Un mec hyper puissant, capable de casser n’importe quelle défense. S’il n’avait pas eu ses blessures, il aurait pu réaliser une carrière exceptionnelle. En plus de cela, c’est un super mec. Il avait d’ailleurs marqué lors de cette fameuse demi-finale, à Perpignan."

Autre joueur cité : Johann Sadie

14. Yoann Huget

"Yoann n’est pas resté longtemps avec nous mais on a fait partie à peu près de la même génération. En deux ans, il a marqué énormément d’essais. En attaque, c’était un phénomène. D’ailleurs, cela s’est confirmé durant toute sa carrière. Un redoutable finisseur."

Autre joueur cité : George Tilsley

15. Mathieu Lamoulie ou Brice Dulin

"Si je ne m’inclus pas dans ce XV, j’y mets évidemment Brice. Un des meilleurs joueurs de cette génération. Il a une carrière exceptionnelle. Dès qu’il est arrivé chez les pros, avec Agen, il a montré qu’il avait beaucoup de talent. Un joueur capable d’exploits exceptionnels sur le terrain."

Autre joueur cité : Clément Laporte