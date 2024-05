Au terme d’une rencontre quelque peu brouillonne, notamment marquée par une forte pluie en seconde période, Valence Romans est venu à bout de Colomiers, 23-14, pour décrocher son premier succès à l’extérieur de la saison. Les Valenciennois terminent donc cet exercice 2023-2024 sur une bonne note. Le manager du club, Fabien Fortassin, a tiré un premier bilan de la saison de ses joueurs après le match.

Fabien, vous tenez votre premier succès à l’extérieur cette saison, quel est le sentiment qui vous anime ce soir ?

Que le rugby est un sport incroyable, qui défie toutes les logiques. Excusez-moi du mot mais on a fait vraiment fait une semaine de merde. On est seulement parti ce matin à 7 heures. Cette saison on a fait des déplacements où on est parti trois jours, où on avait tout bien préparé et où on est passé à côté (rires). Ce soir les garçons ont fait un super match, ils ont fait preuve de beaucoup de solidarité et d’intelligence tactique. On a su s’adapter en deuxième période avec les conditions climatiques. Ils se la méritaient, c’est vraiment leur victoire. On s’était promis il y a quelque temps que ce groupe ne pouvait pas terminer la saison sans une victoire à l’extérieur. Je suis vraiment content pour les garçons.

Vous avez beaucoup utilisé le jeu au pied, vous aviez remarqué qu’il y avait les moyens de mettre Colomiers en difficulté sur ce secteur ?

Non, cette semaine on n’a même pas fait de séance vidéo. On voulait éviter de mettre encore plus de pression aux joueurs. On a fait des séances terrain et c’était catastrophique. Par contre, avant le match j’ai dit aux joueurs que je voulais qu’ils fassent un match sérieux. Ça a été bien fait. En première période la charnière a bien géré, avec beaucoup d’alternance et une bonne occupation. En seconde période on leur a mis la pression avec ces conditions difficiles, on a été bon défensivement et discipliné. Le contenu a été bon et comme je dis souvent, quand le contenu est bon, le résultat suit. Je suis content pour les garçons.

Vous avez resserré le jeu en deuxième période, vous en avez parlé à la mi-temps où ce sont les joueurs qui se sont adaptés ?

On en a parlé bien sûr. Colomiers étant derrière au score, on s’est dit qu’ils allaient se découvrir, qu’ils tenteraient des choses. Il fallait qu’on soit en place défensivement et que l’on joue dans leur camp. Il fallait aussi être bon sur les ballons hauts et bien occuper l’espace pour les renvoyer dans leur camp. Je crois que ça a été plutôt bien fait. Chacun a respecté son rôle, a fait son job.

Psychologiquement, cette victoire peut débloquer un peu le groupe pour la saison prochaine ?

J’espère. À la mi-temps, on bascule à 17-7. Mener à la pause, cette situation on l’a beaucoup connu cette saison. Je me suis demandé si on avait grandi, si on avait appris de nos erreurs. Donc oui ça peut être de bon augure pour la suite. La saison prochaine, avec un groupe qui sera en majorité inchangé, on pourra se dire, souvenez-vous de Colomiers.

Terminer à la 11e place, vous auriez signé en début de saison ?

Oui évidemment. Après on va prendre un peu de recul pour faire le bilan. On aura quelques petits regrets mais on sait que sur une saison cela s’équilibre. On perd de peu à Aurillac et à Dax, on gagne à l’arraché contre Colomiers au match aller, de même contre Nevers. Je pense qu’on est à notre place. Pour un promu c’est déjà bien. On se fait voler la vedette par les Dacquois qui ont fait une saison extraordinaire. Voir des promus qui terminent 5e et 11e, c’est super.

Justement, par rapport à vos attentes en début de saison, vous êtes satisfait ?

Je suis refait bien sûr (rires). La Pro D2 en tant que joueur je la connaissais mais en tant que manager d’une équipe c’était un vrai pari pris par les présidents et je leur en suis très reconnaissant. Il y a de nombreux joueurs qui ont découvert la Pro D2, qui n’avaient jamais joué une minute à ce niveau-là. Il y avait beaucoup d’incertitudes. Mais on s’est plongé dedans à 200 %. On a savouré chaque semaine, chaque match. On a un sacré groupe de joueurs de qualité et la plus belle preuve de ça, c’est qu’ils partent à 35 à Barcelone demain. C’est incroyable, je n’ai jamais connu un groupe qui part en voyage de fin d’année à 35. Ça veut dire quelque chose.