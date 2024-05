À l'issue d'une finale exceptionnelle, qui aura vu les deux équipes se répondre coup pour coup, Nice s'est imposé face à Narbonne. Victoire finale sur le score de 39-30 pour les Azuréens, qui remportent la Nationale et évolueront en Pro D2 la saison prochaine. Les Narbonnais joueront, eux, le barrage d'accession face à Montauban dans deux semaines dans l'Aude.

C'est à Chambéry que Nice et Narbonne se sont affrontés ce samedi pour le titre de champion de Nationale. Un duel haletant qui a tenu en haleine les spectateurs jusqu'au bout. À la mi-temps, les deux équipes étaient à égalité, 17 partout. Mais les Niçois ont su se montrer plus forts en fin de match, inscrivant deux essais décisifs dans le dernier quart d'heure pour s'imposer finalement sur le score de 39 à 30. Une victoire synonyme de sacre et de montée en Pro D2 pour le Stade Niçois

Les deux équipes se sont neutralisées pendant les 40 premières minutes, avec un score de 17 à 17 à la mi-temps. Nice a marqué deux essais par Charlat (20') et Angaaelangi (17') et Narbonne a inscrit deux essais par Ducom (40') et Malet (30'). Nice semblait tout en contrôle en imposant sa domination physique mais le réveil du RNC a été tonitruant avant la sirène.

Une deuxième mi-temps dominée par Nice

Les Niçois ont pris l'avantage dès le retour des vestiaires grâce à un essai de Cutayar (67') et une transformation de Viard (68'). Ils ont ensuite creusé l'écart avec une pénalité de Viard (73') et un dernier essai de Vignolles (79') pour valider cette victoire. Un carton jaune adressé à Narbonne à la 72ème a permis à Nice de filer vers le titre. Le Stade Niçois est donc champion de Nationale et va pouvoir se frotter à la Pro D2 la saison prochaine. Narbonne a marqué un drop par Clavieres (48') et une transformation de Bosch (30') mais cela n'a pas suffi. Les Narbonnais ont enchaîné trop de fautes dans les dernières minutes pour espérer davantage dans cette rencontre. Ils doivent désormais se remobiliser pour son affrontement en "access-match" contre Montauban le week-end prochain.

