Le président de Marcq-en-Baroeul Olivier Gradel compte sur une mobilisation générale pour soutenir son équipe ce week-end contre Vienne et monter en Nationale.

Vous avez raté le titre de champion de France et la montée directe en division Nationale faute d’avoir su concrétiser votre domination de la première mi-temps. Des essais non inscrits, des pénalités non réussies… Quels sentiments vous a laissé cette finale ?

Oui, nous avons manqué de occasions, et Dany (Antunes, le buteur, NDLR) a manqué deux coups de pied. Mais il a le droit de manquer aussi de temps en temps… Il en a tellement mis durant la saison, et en demi-finale, il avait été parfait. C’est comme ça. Je crois surtout que nous avons été victime d’un aléa climatique délirant. Et que Langon a bien mieux joué avec ces conditions météorologiques. Les Langonnais ont bien géré, ils n’ont pas proposé de jeu. Ils se sont mieux adaptés à cette tempête qui nous est tombée dessus en plein milieu de la rencontre.

Vous allez donc jouer le premier « access match » de la Nationale 2 contre Vienne. Comment l’abordez-vous ?

Ce sera un match à la maison, et cette donnée sera vraiment très importante. L’équipe sera soutenue. Il y aura au moins quatre mille supporters dans les tribunes pour nous aider à gagner ce match.

4 000, est-ce bien certain ?

Oui, la tribune principale sera pleine, je le signe des pieds et des mains. Le public du Nord va se mobiliser pour ce moment très important. Et puis il y aura du soleil, le soleil du Nord… Je ne pense pas que nous allons subir deux fois de suite un tel aléa climatique.

Vous avez construit année après année un projet très professionnalisant. à ce stade de votre développement, le club peut-il ne pas monter ? Sa dynamique tient-elle à sa réussite ?

Oui, le club peut ne pas monter. Accéder à la division Nationale n’est pas une obligation vitale à ce jour. Mais nous allons vraiment tout faire pour y parvenir. Et j’y crois dur comme fer. Le groupe a produit une très bonne saison. Elle peut devenir excellente. Nous sommes encore à quatre-vingt minutes d’une grande réussite. Evidemment, il faudra digérer cet échec en finale. Rater un titre de champion de France, ce n’est pas si facile. Cela peut nous laisser beaucoup de regrets. Je pense que nous allons tous digérer lundi. Et puis mardi nous serons tous revenus au travail pour préparer cette grande confrontation vers la troisième division nationale.