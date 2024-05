Après sa défaite, ce week-end face à Langon, dans une finale marquée par des pluies diluviennes en seconde période, l’Olympique Marcquois joue un match d’accession à la Nationale ce dimanche contre le CS Vienne. Les Nordistes savent qu’ils doivent vite basculer pour espérer voir la troisième division du rugby français l’année prochaine. Ils sont prêts à réaliser une grosse performance, devant leur public.

Ils étaient là où ils voulaient être : "Notre objectif était de jouer les play-off. On voulait s’améliorer par rapport à la saison dernière où on avait terminé septièmes. On a connu une saison avec des temps forts et des temps faibles, donc on était vraiment content de terminer à la 5e place et d’accéder à la phase finale", nous explique le manager des Nordistes, Morgan Champagne. Au terme d’une folle épopée, les Marcquois sont passés à cinq petits points d’un titre de champion de France. Une défaite, 13-8, face au Stade langonnais qui a enterré leur espoir de titre, dans une finale aux conditions rendues dantesques par la pluie en seconde période.

La déception d’une finale perdue

"Celui qui basculait devant à la pause gagnait le match", affirme après coup le capitaine de Marcq-en-Barœul, Joseph Reynaud. Les Marcquois ont basculé avec un retard de quatre points à la pause et se sont bien inclinés, malgré être repassé devant, quelques minutes après la mi-temps. À froid, ils regrettent notamment les occasions non converties dans le premier acte : "On a manqué de réalisme en première période, tout simplement. Si on enlève les dix premières minutes, après je pense qu’on a dominé. On a eu deux occasions franches d’essai qu’on n’a pas concrétisées. Après ça les conditions (pluies torrentielles) de la deuxième période ont rendu impossible de jouer au rugby, surtout pour nous avec notre volonté de jouer," commente le manager du club.

Je sens le groupe en forme

Malgré l’immense déception de cette défaite, les Marcquois n’ont pas laissé la frustration envahir les têtes. "Il fallait digérer cette défaite, qui a été dure pour le groupe et de suite se tourner sur le match qui nous attendait face à Vienne ce week-end. On s’est dit qu’il était impératif de vite tourner la page, parce qu’on a encore une chance de pouvoir accéder à la Nationale," explique Reynaud. L’international algérien poursuit en expliquant le déroulé de la semaine, où la récupération et l’évacuation de la frustration ont primé : "Il y a eu beaucoup de fatigue lundi et mardi, physiquement comme moralement. Ça faisait beaucoup de matchs qu’on enchaînait avec les play-off. Mais je sens le groupe en forme. On a un peu changé le rythme habituel. En début de semaine on a décidé de se changer les idées, de faire un peu de ludique et je pense que le groupe en avait besoin."

Une seconde chance à saisir

Ce dimanche, l’Olympique Marcquois recevra Vienne dans ce match de barrage pour la montée. Si leur adversaire connaît une saison difficile, les Marcquois savent qu’il ne faudra pas prendre ce match à la légère. Joseph Reynaud connaît le niveau des Viennois : "C’est un match piège. On pourrait croire que Vienne est en difficulté mais ils évoluent en Nationale et c’est un autre monde par rapport à la Nationale 2. C’est une équipe qu’il faut respecter."

Toutes les équipes ont des failles

L’an dernier, les deux équipes s’étaient croisées par deux fois en Nationale 2. Une double confrontation qui s’était soldée par un "1 partout". L’Olympique Marcquois devra s’appuyer sur cette victoire, 16-8, début 2023. Si le manager des Nordistes souhaite se concentrer sur ses joueurs et son groupe, son capitaine sait qu’il y aura quelques failles à exploiter : "Étant avant, on s’est focalisé sur les mêlées et touches. Évidemment toutes les équipes ont des failles et c’est ici qu’il va falloir insister pour gagner la rencontre."

Dimanche, c’est l’Olympique Marcquois qui recevra Vienne. L’apport des supporters devrait fortement peser dans la balance et Joseph Reynaud en a conscience : "C’est notre dernier match à domicile cette saison. On a à cœur de gagner. Il y a des joueurs qui vont arrêter donc il faut le faire aussi pour eux. Très content de jouer ce dernier match à domicile. Je ne crois pas que cela nous donne une pression supplémentaire. Nos supporters pousseront derrière nous et ça nous donnera encore plus de force pour réussir à renverser Vienne."