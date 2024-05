Ce sera l’un des duels à suivre lors de la 24e journée de Top 14. Alors que le Racing 92 se déplace au Matmut Stadium de Lyon, deux phénomènes du rugby mondial se feront face pour la première fois : le surpuissant Josua Tuisova et le magicien Semi Radradra.

L’heure de l’affrontement est enfin arrivée. Josua Tuisova et Semi Radradra sont devenus au fil des années des figures phare de notre championnat en évoluant respectivement à Toulon, Lyon et au Racing 92 pour le premier cité et à Toulon, Bordeaux et Lyon pour le second. Malgré ces multiples saisons en Top 14, les deux internationaux Fidjiens ne se sont jamais affrontés !

La 24e journée de Top 14 signera la première bataille entre Josua Tuisova qui endossera le numéro 12 francilien et son compatriote Semi Radradra qui lui aura le même numéro mais sur fond rouge et noir. Un face-à-face qui pourrait s’avérer mémorable tant l’enjeu est crucial pour les deux formations. Quand Lyon bataille pour le maintien et ne peut pas se permettre de perdre des points à domicile, le Racing 92 doit confirmer sa place dans le top 6.

Une saison compliquée

Si les deux Fidjiens sont de véritables phénomènes de par leurs qualités athlétiques hors normes, ils ne sont pas au summum de leur carrière. La saison 2023/24 avait pourtant bien débuté avec une campagne réussie lors de la Coupe du Monde 2023, durant laquelle les deux joueurs ont été au cœur de l’aventure fidjienne. Mais freinés par des blessures, Josua Tuisova et Semi Radradra n’ont pas pu surfer sur la dynamique du mondial avec leur club. Josua Tuisova est sorti sur blessure à la 71e minute du quart de finale de coupe du monde des Fidji face à l’Angleterre après un plaquage dangereux du troisième ligne Tom Curry. Quelques jours plus tard le verdict tombe : rupture d’un ligament croisé (genou gauche). Une blessure importante qui retardera ses premiers pas sous le maillot du Racing 92 à la 23e journée de Top 14. Josua Tuisova n’aura donc qu’un match – durant lequel il a inscrit un essai en seulement 25 secondes de jeu – dans les jambes avant de défier Semi Radradra.

Tuisova n’aura eu besoin que de 25 secondes pour inscrire son premier essai sous le maillot ciel et blanc du @racing92 \u23e9



C’est ce qu’on appelle un retour de blessure réussi ! pic.twitter.com/C93GQRsKe4 — TOP 14 Rugby (@top14rugby) May 14, 2024

Le Lyonnais ne signe pas non plus la meilleure saison de sa carrière. Le centre de 31 ans ne compte que sept feuilles de match avec le Lou cette saison pour aucun essai. Pas épargné par les blessures, Semi Radradra n’a disputé qu’une rencontre avec son club après la Coupe du Monde avant de se déchirer le mollet à l’entraînement. Après trois titularisations pour son retour, il est à nouveau indisponible après un gène aux ischio-jambiers. Depuis le fidjien compte trois apparitions en cinq matchs. La dernière saison de Semi Radradra en Top 14 avant son départ pour Bristol et ses sept essais en treize rencontres semble bien loin.

De coéquipiers à adversaires

Une chose est sûre, en se faisant face, les deux Fidjiens savent très bien à quoi s’attendre. Avec les Flying Fijians ou en club, ils se côtoient depuis maintenant sept ans.

Josua Tuisova et Semi Radradra sous les couleurs du RC Toulon. Icon Sport - Icon Sport

Les deux compatriotes se retrouvent pour la première fois sous le maillot du RC Toulon (lors de la saison 2017/18) sous lequel ils comptent 17 associations. Depuis, c’est sous le drapeau fidjien que les deux hommes font des ravages avec 13 sélections communes. En tout, Josua Tuisova et Semi Radradra ont donc foulé à trente reprises la même pelouse et la 31e fois sera quoi qu’il arrive inédite, car ils ne porteront, cette fois, pas le même maillot.