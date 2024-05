En direct. Agen – Vannes : suivez la rencontre de la dernière journée de Pro D2

Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre le direct commenté du match de la 30e journée de Pro D2 entre Agen et Vannes.

Agen est sauvé en Pro D2 et n’a plus rien à jouer. Les Agenais voudront terminer sur une bonne note face au dauphin du championnat.



Vannes peut encore terminer premier de la saison régulière en cas de victoire et si Provence s’incline à domicile.

La rencontre est arbitrée par M. Chérèque.