La phase régulière de Pro D2 vient de se terminer et ainsi dévoilée ses résultats. Alors que Rouen, Montauban et Biarritz étaient encore à la lutte pour le maintien, ce sont les Rouennais qui joueront en Nationale la saison prochaine. Les Montalbanais peuvent, eux, encore se sauver. Simon Mannix et les Biarrots ont en revanche bien sécurisé leur place en Pro D2.

Tout s'est joué sur cette pénalité de Franck Pourteau, après la sirène au stade André-et-Guy-Boniface. Alors que les Montalbanais, battus à Aurillac, avaient les yeux rivés sur leur téléphone, le buteur rouennais, auteur d'un grand match face aux perches, manquait la cible. Sur la contre-attaque, les Montois marquaient un essai de 100 mètres qui crucifiait les Normands, officiellement relégués en Nationale (score final 38-31). Pourtant, les hommes de Sébastien Tillous-Borde avaient été héroïques ce vendredi. Pas invités en début de match face à des Montois obligés de gagner pour espérer une phase finale, ils ont d'abord encaissé quatre essais dans les 20 premières minutes. Mais même s'ils ont en plus évolué à quatorze pendant plus de trente-cinq minutes après le carton rouge de Willy N'Diaye, la lanterne rouge a réussi à refaire son retard, jusqu'à égaliser en seconde période pour tenir ce match nul... Jusqu'à la pénalité manquée de Franck Pourteau et ce qui s'en est suivi. Arrivé à l’intersaison de Bourgoin, Tillous-Borde n’aura pas réussi sa mission de maintenir le club en Pro D2. Un championnat que le RNR côtoyait depuis 2019, après son titre en Fédérale 1. Montauban pour sauver sa place en Pro D2 Les Montalbanais ont donc poussé un grand souffle de soulagement, eux qui ont vécu une année 2024 cauchemardesque avec seulement trois victoires. Au milieu de ce marasme et à défaut de se sauver officiellement, les hommes de PP Lafond ont réussi à garder leur 13e place. Malgré leur défaite sur la pelouse d’Aurillac (27-22), ils disputeront donc un ultime match pour sauver leur place en Pro D2 face au perdant de la finale de Nationale, qui opposera Nice et Narbonne ce samedi 18 mai. L’USM était remontée dans l’antichambre du Top 14 en 2014 après un titre en Fédérale 1. Le BO, dernière équipe à jouer ce maintien, était la seule à avoir son destin en main. Si les Basques ont été défaits à Brive (34-10), les mauvais résultats de leurs concurrents leur permettent de sauver leur place en deuxième division. Malgré une saison avec de nombreux rebondissements tant en tribune que sur le pré, Biarritz jouera toujours en Pro D2 la saison prochaine.