La 24e journée de Top 14 se déroule ce week-end. À tous les étages, le suspense est à son comble et chaque club à besoin de points. Montpellier pourrait s’imposer à domicile face à une équipe de Toulouse remaniée, tandis que Bordeaux-Bègles pourrait réaliser un gros coup chez le dauphin parisien.

Montpellier – Toulouse

Montpellier n’a plus le droit à l’erreur. En cas de défaite, les Héraultais seront vraisemblablement condamnés à jouer un match de barrage pour se maintenir dans l’élite. Ils restent sur cinq défaites de suite en Top 14, et ce n’est pas la réception du leader, en pleine forme, qui devrait arranger les choses. Mais "bonne nouvelle", le Stade Toulousain, à une semaine de sa finale de Champions Cup face au Leinster, risque de faire tourner pour reposer ses cadres. Néanmoins, Toulouse a déjà fait des gros coups cette saison avec des équipes remaniées. Confrontation intéressante à suivre…

Notre pronostic : victoire de Montpellier, bonus défensif pour Toulouse

Oyonnax – Toulon

Oyonnax continue son long chemin de croix. Après sa lourde défaite face à Pau le week-end dernier, les Oyomen reçoivent Toulon et espéreront glaner une victoire devant leur public. Les Toulonnais se sont défaits de Lyon sans convaincre la semaine dernière et voudront réaliser une meilleure copie pour engranger des points et conforter leur place dans le top 6. Ils devront s’appuyer sur leur excellente performance face à Bayonne, à l’extérieur, en mars dernier.

Notre pronostic : victoire de Toulon

Clermont – Castres

Les Clermontois surfent sur une très bonne dynamique. La victoire glanée à Perpignan a certainement fait beaucoup de bien aux hommes de Christophe Urios. Ils voudront enchaîner en s’imposant face à Castres pour entrevoir une belle fin de saison. Les Tarnais ont eux obtenu une victoire difficile face à Montpellier. En cas de victoire, ils pourraient encore espérer une qualification à la phase finale.

Notre pronostic : victoire de Clermont

Lyon – Racing 92

Le Lou, 13e, reçoit le Racing 92, 5e. Les Lyonnais se sont inclinés sur la pelouse de Mayol le week-end dernier et veulent renouer avec le succès à domicile. Une victoire leur assurerait presque le maintien. En face, le Racing 92 a laissé filer une victoire importante face à Bayonne samedi dernier. Les Racingmen sont sous la menace des Rochelais et des Palois et seraient bien inspirés de réaliser une grosse performance à l’extérieur pour sortir de cette spirale négative.

Notre pronostic : victoire de Lyon, bonus défensif pour le Racing 92

Bayonne – Perpignan

Perpignan a raté le coche face à Clermont. Les Catalans, qui pouvaient intégrer le top 6 en cas de victoire, se sont finalement retrouvés 9es. Une victoire à Bayonne est impérative pour espérer entrevoir une qualification à la phase finale. En face, Bayonne a décroché sa première victoire à l’extérieur le week-end dernier face au Racing 92. Après sa défaite face à l’UBB à domicile il y a deux semaines, les Basques voudront renouer avec le succès à Jean-Dauger et valider les quatre points pris face aux Ciel et Blanc.

Notre pronostic : victoire de Bayonne

La Rochelle – Pau

C’est un des matchs décisifs de cette fin de saison. La Rochelle reçoit Pau à Marcel-Deflandre ce samedi soir. Les Maritimes sont 6e mais n’ont qu’un petit point d’avance sur la Section Paloise (7e), qui devrait donc arriver avec de grosses intentions. En cas de défaite, les hommes de Ronan O’Gara seraient poussés en dehors du top 6, et un calendrier loin d’être facile les attend ensuite. La victoire est impérative pour les Jaune et Noir. En cas de victoire, les Palois pourraient eux réellement entrevoir une qualification à la phase finale.

Notre pronostic : victoire de La Rochelle

Stade Français – UBB

C’est le choc de cette 23e journée. Le Stade Français, lourdement battu à Ernest-Wallon dimanche dernier, a cédé sa place de leader au profit des Rouge et Noir. Les Parisiens sont désormais sous la menace de Bordeaux-Bègles, revenu à seulement quatre petits points des Stadistes. Ils doivent absolument s’imposer à domicile pour valider leur place en demi-finale. En face, Matthieu Jalibert et ses coéquipiers sont en pleine forme. Ils enchaînent les succès importants et se rapprochent d’une qualification directe en demi-finale. Pour cela, il faudra réaliser un gros coup en s’imposant à Jean-Bouin dimanche.

Notre pronostic : victoire de l’UBB