Pour la quatrième fois de rang, l’international français va attaquer au centre de la troisième ligne varoise face à Oyonnax. Un choix étonnant qui est en train de s’inscrire dans le marbre.

À tout juste 31 ans, Charles Ollivon a retrouvé son amour de jeunesse. Non, le natif de San-Pée-sur-Nivelle n’a pas changé de compagne. Il a juste repris le cours de son histoire avec son poste de formation : troisième ligne centre. Cajolé derrière la mêlée à Bayonne et recruté à Toulon pour prendre la suite de la grande lignée des numéros 8 des années Boudjellal (Van Niekerk, Armitage, Vermeulen…), le "Grand Charles" a depuis bien longtemps troqué son chiffre originel pour le numéro 7. Le changement de position remonte au mondial japonais, où l’intéressé, revenu juste à temps de ses graves blessures à l’omoplate, avait formé le trio aux côtés de Lauret et d’Alldritt.

Depuis 2019, Ollivon a fait infidélité à l'aile avec parcimonie : cinq fois en 91 titularisations toutes compétitions confondues. Et en deux mois, l’ancien capitaine du XV de France a attaqué quatre fois avec le huit dans le dos. Un replacement qui a coïncidé avec de bonnes performances personnelles et une belle réussite collective : en quatre matchs, le "Super-Huit" n’a pas connu de revers avec le RCT. Un choix fort et payant qui porte le sceau Pierre Mignoni : "Il peut jouer tous les registres. Quand il est en forme, il est capable de t’amener une plus-value partout, notamment sur les ballons hauts. Il faut l’utiliser au milieu du terrain et sur l’extérieur. Il a un rôle dans l’équipe, il faut qu’il touche le ballon, il faut qu’il génère de l’incertitude sur les défenses, qu’il pèse en attaque mais aussi en défense. Tant qu’il est en forme et avec nous sur le terrain, ça me va. Voilà, comment on l’utilise… En fait, c’est assez facile !"

Une "déconne" partie pour durer

Privé de deux gros porteurs avec les blessures d’Isa (cuisse) et de Tolofua (genou), le manager varois a décidé de remodeler son paquet d’avants pour mieux répartir la densité : il a misé sur une deuxième ligne lourde (Ribbans – Alainu’uese) couplée à une troisième ligne mobile, aérienne et combattante (Du Preez – Ollivon – Abadie). Avant la blessure de l’ex-Briviste, et face à sa forme éblouissante depuis son arrivée, les observateurs se demandaient qui allait faire les frais de cette concurrence. Mignoni a répondu par les faits : aucun.

Charles Ollivon à la suite de Toulon – Lyon. Icon Sport - Johnny Fidelin

Il y a une semaine, face aux médias, Charles Ollivon avait le sourire au moment d’analyser ce changement de cap : "Ce n’était pas une demande de ma part. C’est le boulot de Pierre (Mignoni, NDLR), moi je suis un joueur. Je me suis jeté à 100 % dans ce qu’il m’a demandé […] mais j’étais surpris ! Sur une spécifique mêlée, Brique (Éric Dasalmartini, NDLR) m’a demandé de me mettre en numéro 8. Je me suis dit : "Il déconne." Je n’ai pas été plus stressé que ça, mais il me tardait de rejouer à ce poste."

Comme un poisson dans l’eau, il a vite repris ses marques autour de "marqueurs positifs" au sein d’un groupe qui "se régale et se trouve". Face à Oyonnax, dans un match important en vue d’une qualification à la phase finale, l’intéressé devrait évoluer à ce poste accompagné de Du Preez et de Coulon. Preuve s’il en fallait, que comme le veut l’adage cher à Galthié, il a pris le maillot.

Ollivon a apprécié sortir de sa zone de confort

Du côté du Campus RCT, les bruits de couloir décrivent le joueur comme "épanoui" par ce repositionnement. Taciturne à l’accoutumée devant la presse, il s’est exprimé avec le sourire après avoir été relancé sur le sujet : "Ça me plaît, je ne vais pas le cacher. Ça m’a changé ma routine, mais ça n’a pas tout modifié. Ça faisait longtemps que je n’avais pas joué à ce poste. Ce sont habitudes à reprendre, doucement ça revient. Pierre (Mignoni, NDLR) sait qu’il peut compter sur moi où il a besoin."

Charles Ollivon et son manager Pierre Mignoni PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

À la sortie d’une coupe du Monde rendue éprouvante par le scénario, Ollivon a pris, selon nos indiscrétions, cette décision comme un challenge à relever au sein d’un quotidien devenu identique et usant par de longs mois de compétition. C’était aussi le sens du choix de Pierre Mignoni, qui aime titiller la compétition entre et chez ses joueurs. Il en a aussi profité pour renforcer l’emprise d’un de ses leaders de vestiaire sur le jeu de son équipe : "À ce poste, on touche toujours un peu plus le ballon, a reconnu volontiers Ollivon. C’est vraiment sympa. J’assure beaucoup plus la couverture que ce que je pouvais le faire. Je peux remonter et chasser les chandelles, alors que je ne le faisais pas à l’aile. Le repositionnement est différent. Ça ne change pas fondamentalement mon boulot, mais quelques placements sont différents. J’ai une vision différente du jeu parce que j’ai plus le ballon dans les mains."

Et si les érudits ont longtemps loué ses qualités aérienne et de vitesse dans les couloirs, ils en avaient presque oublié ses attributs techniques grâce à des mains habiles. "J’ai eu besoin quand même de me remettre à jour au niveau des combines avec les demis de mêlée (sourire). Il me tardait de jouer pour me rassurer un peu. J’ai quasiment uniquement joué à ce poste quand j’étais à Bayonne. Ici, c’était un peu moins, puis plus du tout. Aujourd’hui, c’est sympa de pouvoir faire les deux." Et avec le plaisir affiché des dernières semaines, il sera un élément à suivre de près lors du duel entre Oyonnax et Toulon.