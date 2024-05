Eloigné des terrains depuis une blessure contractée lors de France-Irlande, en ouverture du dernier Tournoi des 6 Nations, le pilier gauche des Bleus et du Stade rochelais devrait faire son grand retour à la compétition lors de La Rochelle-Pau, ce samedi soir.

Un rayon de soleil – et pas des moindres – au milieu de la grisaille maritime. Confronté à une avalanche de blessures parmi ses cadres ces dernières semaines, le Stade rochelais enregistre un renfort de poids au sein de son pack. Une grosse semaine après avoir repris l’entraînement, Reda Wardi est jugé apte pour reprendre la compétition. Il devrait d’ailleurs être sur la feuille de match dès ce samedi contre Pau, à l’occasion de la 24e journée de Top 14, au regard du chasuble de remplaçant endossé ce jeudi midi lors de la séance d’entraînement ouverte au public.

Opéré d’une fracture du poignet début février, quelques heures après sa sortie sur blessure face à l’Irlande lors du dernier 6 Nations, le pilier gauche du XV de France et de La Rochelle n'était pas attendu si tôt, la perspective d'une “saison terminée” étant même redoutée il y a encore quelques semaines. Heureuse surprise, donc.

L’envie d'en “découdre”

"Reda s’est battu pour revenir avant la fin de saison, confiait après la séance du jour le centre ou ailier Jules Favre. Il a envie d’en découdre, d’apporter son énergie au groupe. Il va falloir se mettre derrière lui pour qu’il nous amène vers l’avant comme il sait bien le faire. Son retour fait du bien”

“L’intensité de l’entraînement augmente en sa présence, c’est un joueur très spécial et agressif. Je ne sais pas si c’est possible mais il est beaucoup plus solide (rires), il a fait beaucoup de travail avec les prépas physiques, il est très explosif. Reda est en forme, très motivé et frais mentalement”, observe pour sa part l'entraîneur des avants Donnacha Ryan, qui confirme par ailleurs l'imminent retour au jeu de Tawera Kerr-Barlow.

Présent sur le terrain de Deflandre ce jeudi après plusieurs semaines de repos pour commotions rapprochées, le demi-de-mêlée all black devrait être du déplacement à Toulouse, le 2 juin. Idem pour Pierre Bourgarit même si le talonneur était lui absent de la séance, cause rendez-vous avec un médecin pour sa dernière blessure à l'épaule.