Le succès logique du Lou face au Racing 92, ce samedi (20-14), a été marqué par la quinzième réalisation de la saison d’un Baptiste Couilloud en forme mais aussi par les "jours sans" de Davit Niniashvili et Nolann Le Garrec, inhabituellement imprécis.

Les tops

Baptiste Couilloud

Le demi de mêlée est inarrêtable. Ce samedi, Baptiste Couilloud a frappé pour le sixième match de suite en Top 14 et porté son total d’essais à 15 en championnat avec une réalisation dans son plus pur style. Son sens de la finition et son explosivité ont beau être connus de tous, aucune défense ne paraît en mesure de le stopper. Au-delà de son talent pur, sa générosité dans l’effort est une bénédiction pour le Lou. Comme un symbole, c’est lui qui a récupéré le dernier ballon échappé par Josua Tuisova et dégagé en touche.

Liam Allen

L’ancien Baby Black est loin d’être le joueur le plus connu de l’effectif lyonnais mais il n’en est pas moins un formidable rugbyman : ce samedi, le flanker a fait étalage de ses qualités avec plusieurs plaquages offensifs (neuf au total), un grattage décisif pour offrir la pénalité du 17-7 à Léo Berdeu et des relais convaincants en attaque.

Guillaume Marchand

L’abattage du talonneur a été précieux pour le Lou, tout particulièrement dans le jeu au sol. À l’image de son grand frère, il a gratté trois ballons sur des temps forts adverses. Il est aussi à créditer de sept plaquages. Dans l’exercice des lancers, il ne peut rien lui être reproché. Un match propre et convaincant.

Martin Méliande

Entré prématurément en jeu à la place de Donovan Taofifenua, le polyvalent trois-quarts a été inspiré : il arrache un ballon d’essai des mains de Davit Niniashvili avant de résister pour inscrire en coin son premier essai en Top 14. Le Racingman a été propre et précis dans ses interventions.

Flops

Davit Niniashvili

Rarement on aura vu le Géorgien aussi peu en réussite. Le « trois contre un » qu’il vendange en première période lui vaudra sûrement un mauvais moment lors de l’analyse vidéo. Pour le reste, s’il a évidemment amené du danger, avec deux franchissements à son actif, il n’a pas su bonifier ses opportunités et a fait preuve d’une fébrilité inhabituelle avec des en-avant et des maladresses en phase de repli.

Nolann Le Garrec

Comme l’arrière géorgien, le demi de mêlée n’est pas un habitué de cette catégorie. Mais force est de constater que l’international français n’a pas été en verve ce samedi, exception faite de son essai, inscrit au terme d’un beau mouvement derrière touche. Parmi ses errements du jour, il réagit trop tardivement sur la combinaison en touche amenant l’essai de Baptiste Couilloud et il se fait contrer sur un dégagement anodin, la récupération permettant au Lou d’inscrire trois points. Il a aussi manqué une pénalité face aux poteaux des 35 mètres et a été parfois brouillon ou chahuté derrière son pack. Son envie de dynamiser a été vaine.

Vinaya Habosi

Le Fidjien a passé un mauvais après-midi : dépassé par Davit Niniashvili d’entrée de jeu, il a été pénalisé au sol sur un bon ballon de récupération et a été globalement bien contenu par la défense lyonnaise quand il ne confondait pas vitesse et précipitation.