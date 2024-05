Les Girondins ont survolé leur duel face à La Rochelle. Le bras droit irlandais de Yannick Bru est entré dans le détail de ce succès impressionnant.

Quels sont vos premiers sentiments après ce match si réussi en apparence ?

Les cinq points évidemment, avec ce bonus offensif qui sera très important pour le classement.

Dans quel secteur avez-vous fait la différence ?

Je pense que ce fut une performance assez complète, un match total, même si j’ai trouvé que sur nos soutiens, en première mi-temps, nous étions un peu en retard. Contre La Rochelle, ça peut être une catastrophe tant ils sont forts dans le jeu au sol. De plus, nous avons fait un beau cadeau à nos adversaires avec cette attaque interceptée qui a coûté un essai. Mais évidemment, je retiens notre défense. Par exemple, sur la dernière séquence rochelaise et ce ballon gratté qui a abouti à l’essai de quatre-vingt-dix mètres. C’est difficile de défendre contre une équipe de ce niveau, même si je suis conscient qu’il leur manquait quelques éléments. Je retiens aussi les dix grosses minutes de la reprise. J’ai la sensation que cette victoire fut celle d’un collectif, du 1 au 23, et y compris de ceux qui préparent l’équipe en semaine.

Psychologiquement, avez-vous passé uncap ?

Je ne sais pas. Mais c’est vrai qu’on a la confiance avec nous.

Que pensez-vous de Damian Penaud encore décisif ?

Oui, Damian, c’est Damian. Il est brillant sur le plan personnel, il amène de la folie. Mais regardez bien ce qu’il fait sur le terrain. Vous vous rendez compte qu’il travaille aussi et surtout pour l’équipe. Son rôle sur l’essai de Moefana, par exemple, ses chasses aussi après les coups de pied ont été excellentes. Je pense que Damian a « l’instinct de tueur ».

Quid de votre jeu d’occupation ? En première mi-temps, contre le vent, il vous a permis de dominer la Rochelle, ce qui n’était pas évident…

Oui, contre le vent, notre occupation fut réussie, assortie d’un excellent contest. Notre triangle Buros- Lucu- Jalibert a fait un très bon match au pied, c’est incontestable. Mais j’insiste, sans chasse, le jeu au pied perd de son intérêt. Même sur les 50 : 22 réussis par Romain Buros et Matthieu Jalibert, il faut organiser une bonne chasse.

Dans les impacts, l’UBB n’a pas été mal non plus, n’est-ce pas ?

Tout le monde sait que La Rochelle s’impose souvent sur le plan physique, il fallait rivaliser en apportant deuxingrédients : l’intelligence et l’imprévisibilité.

On a vu Romain Buros et Nicolas Depoortère sortir sur blessure. Êtes-vous inquiet ?

Ça fait partie du rugby. Mais je ne peux rien dire avant demain (ce lundi N.D.L.R.).

Et maintenant ?

On va retrouver le Stade français. À l’aller, ils nous avaient impressionnés par leur défense très hermétique et leur occupation très efficace. Ce sera un joli défi pour percer la meilleure défense du Top 14.