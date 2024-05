Ce lundi, en fin de matinée, la nouvelle a commencé à se savoir : Lucien Mias ne serait donc plus. Plus des nôtres, plus de ce monde et, par extension, plus de ce sport pour lequel il avait gardé un amour immense, parfois vache aussi. Rebelle jusqu’au bout, jusqu’aux derniers traits d’esprit, Mias avait gardé ce qui restera le marqueur de sa vie hors norme : sa liberté de penser et de dire.

Plus que ses exploits sportifs, que nous sommes nombreux à ne pas avoir vus, plus que ses faits d’armes et de mots qui nous furent contés bien plus qu’on ne les vécut, c’est un moment d’échange qui nous revint alors à l’esprit, quand son décès fut confirmé. Au soleil couchant d’une vie dont il repoussait le crépuscule dans une autre bravade, Midi Olympique l’avait longuement rencontré chez lui, à Mazamet. Une dernière fois, au lendemain de ses 90 ans. Mias y parlait de rugby, un peu. De la vie, beaucoup. De médecine, du temps qui passe, du flétrissement des corps contre lequel il avait longtemps lutté pour les autres (il était docteur en gériatrie). Il parlait de politique, d’éducation, de religion, d’économie, se jurait adepte des concepts de start-ups si loin de son grand âge. Il appelait à la saine désobéissance civile, y compris dans les clubs de rugby professionnels. Tout y était frappé d’un sceau positif, d’une croyance infinie en un présent heureux et un avenir radieux. C’était à l’automne 2020 et Lucien Mias, corps meurtri mais esprit toujours vif comme la lumière, retraçait le fil d’une vie hors norme, qu’il racontait pourtant comme une étonnante banalité. Un dernier moment d’échange, d’Histoire et d’histoires, de rires, de confidences, de petites provocations assumées. Un peu de son recul sur les choses de la vie, qu’il acceptait de nous partager. Et cette conclusion, qui réchauffait le cœur avant l’heure : "La fin, vous la voyez comment ? Brutale. Le cœur pète. Tout est prêt, même le trou. Je me suis occupé des papiers pour soulager ma fille – Et le jour même ? Le moins d’emmerdements possible. J’ai eu une très belle vie, je veux une belle mort – Et le jour d’après ? Je ressusciterai en phénix." Le phénix est là, qui habitera pour toujours le grand roman du rugby français. C’est la force de ces joueurs de légende : leurs exploits et leurs gloires se transmettent, de génération en génération. Leur nom survit alors à leur mort.