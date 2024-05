Dernier survivant de 1958, Lucien Rogé sur la disparition de Lucien Mias : "Comment oublier un homme comme ça ?"

Lucien Rogé, 91 ans, est le dernier survivant de la tournée du XV de France en Afrique du Sud. Il nous a parlé de Lucien Mias son capitaine d’alors.

Lucien Rogé jouait trois quart aile à Béziers, il compte quinze sélections en équipe de France entre 1952 et 1960 et un titre de champion en 1961. C’était un attaquant léger, un peu frivole d’une facilité déconcertante quand le ballon lui arrivait dans de bonnes conditions. Dans le civil il était dentiste. Après les morts de Jacques Lepatey et de Lucien Mias, il est désormais le seul survivant de la tournée du XV de France en Afrique du Sud de 1958. Le dernier témoin direct à pouvoir en parler. Sur le chemin des obsèques de Lucien Mias, il nous a confié quelques paroles sur son ancien capitaine, un homme qui l’a profondément marqué..

Que représentait Lucien Mias pour vous ?

Comment oublier un homme comme ça ? Quand il jouait, il était exemplaire, c’était le chef de tous les joueurs. Il était autoritaire mais attention, il payait toujours de sa personne.

Pourriez-vous résumer son apport au jeu ?

Il faisait travailler les avants d’une nouvelle façon. Avec lui, ils accéléraient le jeu alors qu’avant, ils le ralentissaient. Il fut le premier à parler du demi-tour contact.

C’était bien plus qu’un simple joueur de rugby, non ?

Oui, il était très instruit, très cultivé. Il avait l’intelligence du jeu et l’intelligence humaine. Partout où il est passé, il était le chef, le maître du jeu. Mais son autorité venait de son comportement, plus que de ses éclats de voix. Il agissait, il pouvait se permettre de parler en suite. Je ne le trouvais pas plus costaud que les autres, sa qualité première était intellectuelle.

Cette extraordinaire tournée de 1958, quelles images fortes vous a-t-elle laissées ?

Je repense à l’unité qui nous réunissait. Nous étions solidaires. Lucien Mias a donné de la fraternité au XV de France, avant lui c’était différent. On venait de clubs différents, on pouvait se sentir isolés. Il a su nous transformer en vraie équipe.

Étiez-vous toujours en contact avec lui ?

Je lui téléphonais de temps en temps, jusqu’au bout, je le trouvais bien dans sa tête. Aujourd’hui, je ressens plus que de la tristesse. Tous les souvenirs sont remontés avec en premier lieu, cette tournée en Afrique du Sud bien sûr.

L’avez-vous affronté sous le maillot de Mazamet avec Béziers ?

Oui, mieux que ça, je devais même le rejoindre dans ce club. Le président de Mazamet m’avait proposé une place aux laboratoires Fabre et une maison. Mais ça ne s’est pas fait, les Biterrois m’ont rattrapé au dernier moment.