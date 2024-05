Pro D2 – Nevers s’arrache pour battre Dax avec le bonus, mais manque la phase finale d’un point

Pro D2 – Terrible désillusion pour Nevers, qui ne terminera pas cette saison dans le top 6. Les Nivernais ont tout donné jusqu’à la dernière seconde pour aller chercher un bonus offensif, obligatoire pour viser la montée. Objectif atteint avec ce succès 35-23, mais les autres résultats défavorables condamnent le club de la Nièvre à rester 7ème, et évoluer en Pro D2 la saison prochaine. Dax, déjà qualifié, reste 5ème.

L’USON a conclu sa saison régulière par une victoire bonifiée contre Dax (35-23). Pourtant, les Neversois n’auront pas le cœur à la fête ce soir. Après un bonus offensif obtenu à la 88ème minute de jeu, à 15 contre 13, ils ont appris que leurs efforts avaient été vains. La faute à Brive, vainqueur de Biarritz (34-10) dans le même temps. Dax a joué le jeu, mais a perdu deux joueurs sur cartons rouges.

Nevers en mode diesel

Les Dacquois, déjà qualifiés, n’avaient pour objectif que de terminer au mieux 3ème, mais le staff landais avait assuré venir chercher la victoire. Et cela s’est vu dans les premières minutes du match. Nevers, qui perdait sur blessure Fraser au bout de six minutes, subissait le jeu, et l’ouverture du score (0-3, 7ème). Heureusement, l’USON marquait sur sa seule véritable attaque des vingt premières minutes. Sur le renvoi, elle obtenait une mêlée, et Zenon marquait dans le coin opposé (7-3, 10ème).

Dax ne s’en laissait pas conter et reprenait l’avantage assez vite. Après une touche dans les 22, les avants travaillaient bien, avant que le ballon ne soit écarté pour Cerisier, qui envoyait Oltmann à l’essai (7-10, 16ème). Huitième essai de la saison pour le vétéran. Et le signal du réveil des locaux, qui mettaient la main sur la rencontre. Premier avertissement sur une action collective inachevée (22ème). Puis sur une bonne touche, dont le maul n’allait pas au bout (27ème), faisant ressentir l’absence d’Élia Élia. Et puis Le Bourhis attirait trois défenseurs pour créer un espace à Jaminet, après une mêlée. Passe croisée, l’arrière prenait l’intervalle avant de servir Bouyssou (14-10, 37ème). Nevers est devant, mais doit faire mieux.

Dax voit rouge, et récidive

Nevers débutait la seconde période comme la première, permettant à Dax d’obtenir deux pénalités, une réussie (14-13, 44ème), une ratée (48ème). Mais les Landais étaient stoppés par leur propre indiscipline. Singer prenait un carton jaune pour une accumulation de fautes près de sa ligne (52ème). Pas de conséquence au score, et les Dacquois partaient même en contre, mais Naseara prenait un jaune pour avoir percuté Ambadiang en l’air (53ème). Alors qu’ils étaient encore au sol, le capitaine Barrere s’embrouillait avec un adversaire, avant d’envoyer un coup de poing au visage de Le Bourhis. Rouge direct, logique (53ème). Nevers enchaînait en allant en touche à 5m, pour l’essai d’Ikahehegi (21-13, 56ème).

Les Neversois ne profitaient guère de leur triple supériorité numérique, encaissant même une pénalité (59ème). Mais passaient en position de bonus offensif avec un essai de pénalité (28-16, 72ème). Essai obtenu grâce à un maul écroulé par… Singer, qui écopait d’un deuxième carton jaune. Une fin de match facile à 15 contre 13 ? Pas du tout. Dax trouvait une bonne touche et allait à l’essai par Ferrer (28-23, 78ème) ! L'USON savait qu’il fallait tout donner pour aller chercher un essai inespéré. Et il a été obtenu. Après dix minutes de percussions, Plataret marquait dans une situation confuse, validée après appel à la vidéo (35-23, 89ème). Une fausse joie. Les joueurs sur le banc apprenaient sur leur téléphone un essai briviste dans le même temps, les reléguant à la 7ème place. Terrible désillusion pour Nevers. Le promu Dax jouera bien les playoffs de son côté, mais sans son capitaine Jean-Baptiste Barrere.