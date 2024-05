Cette 30e et ultime journée de Pro D2 nous offrait une affiche de rêve à Boniface entre un Stade Montois pouvant prendre la dernière place dans le top 6 et un Rouen Normandie qui pouvait accrocher le barrage du maintien. Et la rencontre a été folle tout du long où chaque équipe a cru atteindre son Graal avant de tout perdre. Le RNR a eu la pénalité de la gagne après la sirène pour prendre la 15e place de barragiste mais a pris un essai dans la continuité de l’échec offrant une victoire inutile aux Landais. Personne n’était heureux ce soir après la rencontre mais les émotions vécues ont été inoubliables.

Si les Montois partaient favoris logiques de ce choc en raison du classement et du fait de recevoir face à une équipe de Rouen Normandie lanterne rouge et sans victoire à l’extérieur cette saison. Mais les dynamiques étaient tout autres pourtant entre une équipe normande retrouvée et des Landais en perte de vitesse. Dans un match à 10 essais, ce sont finalement les Montois qui se sont imposés sur le fil (38-31) après avoir largement dominé le début de rencontre et ayant joué longtemps en supériorité numérique. Pourtant l’exploit était si proche pour le RNR qui a eu la pénalité du maintien au bout du pied de Franck Pourteau. Les objectifs sont manqués pour les deux clubs. Rouen Normandie est relégué et Mont-de-Marsan reste à quai.



Dans un match à grands enjeux, on pouvait s’attendre à une entame de rencontre fermée mais il n’en fut rien. Il y a eu d’abord 20 minutes en enfer pour les Lions de Rouen Normandie qui avaient encaissé déjà 4 essais à la 19e minute, rendant rapidement les espoirs infimes de maintien caducs. Dès la 6e minute, Veresa Ramototabua profitait de la récupération du ballon de sa deuxième ligne sur une erreur normande à la passe pour ouvrir le score (5-0). Deux minutes plus tard et malgré une pénalité réussie pour le RNR entre-temps, Théo Cortes plaçait une relance de jeu au pied irrésistible de 80 mètres pour un essai étrange de facilité (8e, 12-3).

L'euphorie landaise puis…

Avant la fin du premier quart d’heure c’était au tour de l’ailier fidjien Semi Lagivala de s’amuser dans la défense du dernier de la classe. Sur un bon jeu au pied de Joris Pialot et une passe volleyée par Wakaya, Lagivala marquait déjà l’essai du bonus (14e, 19-3). Ce même Lagivala récidivait 5 minutes plus tard pour un doublé sur un mouvement d’école des Landais sur l’aile gauche face à des plots normands (19e, 26-3). Les Lions étaient KO debout et l’on croyait déjà que les Montois avaient fait le plus dur. Il n’en était rien puisqu’à la pause, les joueurs de Sébastien Tillous-Borde étaient revenus avec deux essais coup sur coup grâce au doublé de JJ Jackson. Le Sud-Africain profitait d’abord d’une perte de balle adverse après une touche pour marquer en contre (35e, 26-10) avant de doubler la mise à la réception d’un petit jeu au pied bien senti de Pourteau (39e, 26-17).

Un carton rouge mais une domination

Le deuxième acte démarrait fort avec des Rouennais dans l’élan de leur fin de première période très vite gâché par le carton rouge de N’Diaye pour un plaquage dangereux. Ramototabua convertissait cet avantage numérique d’un deuxième essai personnel dans la foulée après un bras cassé (50e, 31-17). Pourtant, Rouen réagissait immédiatement après l’entrée de Sidobre, son meilleur marqueur, qui se signalait avec une interception depuis son camp pour aller aplatir (54e, 31-24). Le bonus offensif échappait encore aux Landais. Dix minutes plus tard, des Normands pourtant à 14 continuaient leur domination et égalisaient par Ma’afu à la suite d’une touche à 5m (63e, 31-31).

La fin de match était intense et les bancs réagissaient aux scores des autres rencontres car les destins n’étaient pas totalement sur le terrain. Les Montois avaient perdu espoir à ce jeu mais pas les Rouennais qui devaient gagner pour se sauver. Franck Pourteau manquait une pénalité (70e), Mouchous un drop (72e) avant d’avoir la pénalité du barrage après la sirène. Franck Pourteau ratait de peu l’occasion en coin et les Montois partaient en contre pour le triplé de Ramototabua (38-31).

Les émotions étaient très fortes à l’image de ce que peut faire vivre le sport mais tous les espoirs ont fini déçus à Boniface malgré un grand match de rugby. Pas de top 6 pour Mont-de-Marsan, pas de maintien pour Rouen Normandie mais des souvenirs pour tous les spectateurs.