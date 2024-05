A Toulon, deux éléments auront joué un rôle prépondérant dans le succès du RCT dans l'Ain : Melvyn Jaminet et David Ribbans. La jeunesse oyonnaxienne se sera débattue mais cela n'aura pas suffi.

Les tops

Avec 17 points à son actif (5 pénalités, 1 transformation) Melvyn Jaminet s’est imposé comme le métronome du jeu toulonnais. Hormis une tentative de drop hasardeuse et une transformation manquée, l’arrière varois a rythmé l’avancée de son équipe et impressionné les 10000 spectateurs du stade Charles-Mathon en ajustant une pénalité à près de 60 mètres des perches.

Melvyn Jaminet, arrière et buteur du RC Toulonnais. Icon Sport

Dans un tout autre registre le deuxième ligne David Ribbans a lui aussi pesé et apporté sa pierre à la construction du succès de Toulon. En faisant parler sa puissance il a impacté la défense aindinoise et même emporté avec lui deux défenseurs oyonnaxiens pour inscrire le premier essai de son équipe.

A Oyonnax la jeune classe a montré l’exemple avec deux joueurs issus de la formation locale, Justin Bouraux et Enzo Reybier. Le premier s’est montré aussi brillant à l’ouverture qu’à l’arrière après la sortie de Darren Sweetnam. Irréprochable à la réception du jeu aérien, inspiré dans ses relances, capable de franchir le rideau varois, il a réalisé un match plein, sans la moindre faille. Enzo Reybier s’est lui aussi démené pour tenter de prendre en défaut la défense varoise. Il y est parvenu en début de rencontre avant de voir son essai refusé. A aucun moment son engagement n’a failli.

Les flops

On retiendra en premier lieu l’essai « casquette » concédé par Toulon sur un jeu au pied de Domingo Miotti et l’erreur monumentale commise par Gaël Dréan coupable d’un mauvais jugement en pensant que le ballon allait terminer en touche d’en-but. Lucas Mensa en profitait pour pointer l’essai à vingt centimètres de la ligne et dans les pieds de l’ailier varois.

Du côté oyonnaxien, Loïc Godener n’a pas eu son rayonnement habituel. Depuis plusieurs matchs le troisième ligne s’était imposé comme le fer de lance de l’attaque aindinoise mais aussi comme un défenseur intraitable. S’il n’a pas failli dans ce domaine, il s’est montré moins tranchant dans ses charges avant de céder sa place à l’heure de jeu.