Dixième de Pro D2, Aurillac avance sur la constitution de son effectif pour la saison prochaine : selon nos informations, le club cantalien a obtenu l’engagement du talonneur espoir palois Arnaud Puyo (21 ans) et devrait aussi enrôler l’ouvreur international géorgien de Montauban Tedo Abzhandadze (24 ans, 51 sélections).

Le recrutement d’un numéro 10 était un des dossiers prioritaires du recrutement aurillacois après la confirmation des départs d’Antoine Aucagne et Marc Palmier cet été. Selon nos informations, l’actuel dixième du Pro D2 a misé sur Tedo Abzhandadze (24 ans) pour conduire son jeu la saison prochaine.

L’ouvreur géorgien, sous contrat avec Montauban jusqu’en 2025, est sur le point d’être libéré par son club actuel pour lui permettre de relever ce nouveau défi. Un accord aurait été trouvé entre toutes les parties prenantes. Arrivé à Sapiac en 2022 après avoir fait ses classes à Brive pendant trois ans, le numéro 10 des Lelos n’a porté le maillot vert et noir qu’à vingt reprises, en raison de son statut d’international – il a participé à la Coupe du monde 2023 et au dernier Rugby Europe Championship - et de la concurrence au poste de Jérôme Bosviel. Buteur et Jiff, Tedo Abzhandadze s’apprête à connaître un troisième club français.

Une demi-douzaine de recrues connues

Au niveau du paquet d’avants, le Stade aurillacois a récemment enregistré l’engagement d’Arnaud Puyo (21 ans). Le talonneur espoir palois, qui a effectué une pige à Tarbes, en Nationale, en début de saison, arrivait au terme de son contrat avec la Section. Jamais apparu avec l’équipe fanion du club béarnais, il effectuera ses débuts dans le giron professionnel sous les couleurs cantaliennes.

Pour rappel, le deuxième ligne de Vannes Koen Bloemen, l’ouvreur de Blagnac Ugo Seunes et le centre de Montpellier Karl Martin prendront aussi la direction de Jean-Alric cet été.