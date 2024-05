Auteur d’un doublé et après avoir été blessé pendant de longs mois, le trois-quarts centre Reece Hodge a été décisif en attaque, lors de la victoire bayonnais face à l’USAP (23-20). Le troisième ligne Baptiste Héguy et le numéro huit Arthur Iturria ont aussi été bons.

Les tops

Reece Hodge

Absent une grande partie de la saison, le trois-quarts centre australien a fait son retour à la compétition la semaine dernière, lors du voyage à Auxerre, où il a réalisé un bon match contre le Racing. Sept jours plus tard, l’ancien garçon des Melbourne Rebels a récidivé. Il a attaqué la rencontre avec des courses tranchantes. Sa bonne entame a été récompensée avec un essai au bout d’un quart d’heure où, à la sortie d’une mêlée, il a bien joué le coup avec Cheikh Tiberghien pour inscrire ses premiers points avec le maillot ciel et blanc. En début de seconde période, le numéro treize a récidivé sur l’aile gauche, au cours d’une action où les Bayonnais ont fait parler leur vitesse. Pour autant, face à l’USAP, Hodge n’a pas tout réussi. On garde en mémoire un en-avant volontaire (40e), un coup de pied directement en touche (61e) ou deux plaquages ratés, mais après avoir longtemps été blessé, il a montré de sérieuses qualités offensives (4 défenseurs battus).

Baptiste Héguy

Une nouvelle fois, le numéro sept a réalisé un grand match. En touche, il a été la cible préférée de Facundo Bosch et a réalisé une sérieuse moisson en l’air (8 ballons récupérés, meilleur total). En attaque, il s’est, comme souvent, démultiplié (7 courses avec ballon, meilleur total pour un avant). Il a, d’ailleurs, joué un rôle important sur l’essai inscrit par Reece Hodge en début de deuxième période (41e). Le flanker a également beaucoup défendu (14 plaquages réussis, 3 ratés). Les seuls points noirs ? Il commet un en-avant à la réception d’un coup d’envoi (57e) et se fait voler un ballon en touche (68e).

Bousculé par l'Usap en seconde période, l'Aviron bayonnais a résisté pour signer une victoire qui leur permet d'obtenir leur maintien dans l'Élite !



Arthur Iturria

Pour cette réception de l’USAP, Grégory Patat, le manager de Bayonne avait décidé de muscler son banc, puisqu’Arthur Iturria, Sireli Maqala ou Tevita Tatafu étaient remplaçants au coup d’envoi de la rencontre. Le premier cité a joué quasiment toute la rencontre, car Pierre Huguet n’a pas passé son protocole commotion (5e). Pendant 75 minutes, donc, Iturria a été à la pointe du combat. Dans une rencontre où l’Aviron n’a pas eu beaucoup le ballon (37 %), il a énormément plaqué. Il termine la rencontre avec 17 plaquages réussis et 5 ratés. Seul Facundo Bosch (18 plaquages) a plus défendu.

Tavite Veredamu

Le trois-quarts aile aurait pu inscrire son 13e essai de la saison, sur un ballon où il a cassé le plaquage de Machenaud et Martocq, mais celui-ci a finalement été refusé pour une passe en-avant de McIntyre (60e). Un peu plus tôt, il avait été décisif sur l’essai d’Acebes puisque c’est lui qui avait accéléré et débordé, sur l’aile gauche. Avec six défenseurs battus et deux franchissements, il a été la meilleure arme offensive de l’USAP.

Les flops

Marvin Orie

Associé, dans la cage, à Posolo Tuilagi (lequel fut plutôt moyen pendant un long moment avant de se réveiller et de réaliser une bonne fin de match), le champion du monde sud-africain a été relativement discret au Pays basque. Il n’a pas eu l’apport escompté en attaque. En première période, il est sanctionné sur une action où il se fait gratter le ballon par Maxime Machenaud (28e). Un joueur de ce calibre doit plus peser sur ce genre de rencontre.