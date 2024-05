Attaqué de toutes parts sur le marché des mutations, Rugby Australia est en passe de verrouiller plusieurs internationaux en activité. Une nécessité pour l’avenir et la compétitivité de la sélection.

Le rugby australien est au creux de la vague, ce n’est un secret pour personne : sa sélection pointe au neuvième rang mondial, la Fédération a essuyé des pertes records en 2023 (un peu plus de 5,5 millions d’euros) et une de ses cinq franchises - les Melbourne Rebels - est au bord du gouffre. Presque logiquement, inévitablement, nombre d’internationaux ont cédé aux sirènes étrangères ces derniers mois : Mark Nawaqanitawase passera au XIII chez les Roosters, Izaia Perese va devenir un Leicesterman, Lachlan Swinton (Bordeaux-Bègles) et Ned Hanigan (Aix-en-Provence) s’apprêtent débarquer en France tandis que Will Harrison a, lui, choisi le Japon.

Tupou, le Leinster le voulait tant…

L’exode semblait sur le point de connaître une nouvelle vague mais le mouvement est en train d’être freiné par Rugby Australia (RA). Un temps proposé en Top 14 et dernièrement proche de rejoindre Exeter, Hunter Paisami (26 ans, 24 sélections) va finalement rester en Australie. Le spectaculaire centre des Reds, absent de la dernière Coupe du monde sur blessure, s’est laissé convaincre par la dernière proposition de contrat de deux ans transmise par Rugby Australia.

Autre international en partance, Jake Gordon (30 ans, 20 sélections) va aussi, selon toute vraisemblance, demeurer sur l’île-continent. Engagé jusqu’en 2025 avec RA et les Waratahs, le demi de mêlée était espéré du côté de l’Usap mais sa demande de libération s’est vu opposer une réponse négative. Ce contretemps contraint Perpignan à relancer sa recherche d’un numéro 9 de calibre international. Autre Wallaby pressenti en Europe ces derniers temps, le colosse des Rebels, Taniela Tupou (28 ans, 51 sélections) se dirige aussi vers un statu quo. Le Leinster avait pourtant transmis une offre massive au numéro 3 australien tandis que plusieurs clubs français, dont Montpellier, l’avaient envisagé pour densifier leur flanc droit. Mais aux dernières nouvelles, la Fédération serait déterminée à faire valoir ses droits, le joueur étant sous contrat jusqu’à la fin de l’année prochaine.

Rugby Australia entend, à travers ces dossiers majeurs, prouver que le XV national reste ambitieux. Avec, évidemment, au cœur des préoccupations, la compétitivité des Wallabies en vue de la venue des Lions britanniques et irlandais dans un an. à l’instar de ses prédécesseurs, Joe Schmidt compte miser sur les joueurs évoluant au pays : "Nous avons toujours été cohérents au niveau du message concernant la priorité accordée aux joueurs qui jouent sur place. (…) Nous veillons à pouvoir passer le plus de temps possible ensemble afin d’avoir de la cohésion et les éléments évoluant en Super Rugby nous offrent cette possibilité."