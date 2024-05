L’avion transportant les joueurs et le staff du Stade français s’est posé en urgence, le samedi 11 mai 2024. Pour éclaircir cet atterrissage, le Bureau d’enquêtes et d’analyses (BEA) pour la sécurité de l’aviation civile a ouvert une enquête.

Le week-end du Stade français a été mouvementé. Avant de s’incliner face à Toulouse, en clôture de la 23ème journée (49-18), les joueurs et le staff parisiens ont vécu un atterrissage compliqué sur le tarmac de l’aéroport de Toulouse-Blagnac. Ce samedi 11 mai, une procédure d’urgence a été déclenchée concernant l’avion transportant les Soldats Roses. Pour éclaircir cet atterrissage peu commun, le Bureau d’enquêtes et d’analyses (BEA) pour la sécurité de l’aviation civile a ouvert une enquête pour déterminer les causes d’une "anomalie sur l’indicateur de position du train d’atterrissage", annonce le service sur les réseaux sociaux et X (ex-Twitter).

\u26a0\ufe0f Incident de l'avion @embraer #ERJ170 F-HBXI @AirFranceFR #HOP survenu le 11/05/24 à @aeroport_tls / Anomalie sur l'indicateur de position du train d'atterrissage, message de détresse, atterrissage avec l'alarme / Ouverture d'une enquête / 4 enquêteurs sur site hier. pic.twitter.com/HoKXJHJglf — BEA \u2708\ufe0f \u2699\ufe0f\ud83d\udd2c\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 (@BEA_Aero) May 13, 2024

Un tour supplémentaire dans le ciel

Avant l’atterrissage en urgence, l’avion a dû faire un tour supplémentaire dans le ciel afin de ne prendre aucun risque. 53 passagers étaient présents à bord de l’appareil, dont la majorité composée par les membres du club parisien. À leur arrivée à l’aéroport, "les joueurs du Stade Français ont pu sortir de l’appareil, accompagnés des services de gendarmerie de l’aéroport" indique la gendarmerie locale auprès de France 3 Occitanie.