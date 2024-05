Ce vendredi, avant d’affronter et de venir à bout du MHR, trois jeunes toulousains passaient leur BTS. Une épreuve qui les a empêchés de s’entraîner pendant la semaine, mais pas de gagner le week-end.

"Un esprit sain dans un corps sain", pour ce qui est du corps pas sûr que la jeune garde toulousaine ressorte aussi fringante du GGL Stadium qu’elle n’était arrivée, tant les jeunes stadistes se sont employés pour faire plier les MHR (22 à 29). En revanche, la tête devrait aller, Mathis Castro-Ferreira, qu’on ne présente plus, Clément Sentubery et Benjamin Bertrand qui vivaient leur deuxième match avec les Rouge et Noir passaient tous ensemble leur BTS la veille de cette rencontre.

Pas d’entraînement avec le groupe

Les trois étudiants n’ont rejoint le reste du groupe à l’hôtel que le vendredi soir à 21 heures. Un programme chargé qui les a même empêchés de s’entraîner avec l’équipe pendant la semaine. "On n’a pas pu s’entraîner de la semaine, simplement un peu de touche mardi matin, raconte Clément Sentubery, mais on n’a pas fait de physique de la semaine alors forcément au début s’était plutôt compliqué de se mettre dedans". Pas de quoi embêter Mathis Castro-Ferreira, encore étincelant sur la pelouse de Montpellier. Le genre d’histoires qu’apprécie leur entraîneur Laurent Thuéry. "C’est bien ça leur rajoute de la crainte, ça permet de resserrer le groupe et à la fin ça fait des belles histoires".

Pour l’instant, le récit est beau avec cette victoire, la première chez les pros pour les deux moins expérimentés. Reste à valider ce BTS de management commercial opérationnel, c’est tout le mal que leur souhaite leur entraîneur. "J’espère qu’ils ont été aussi brillants dans leurs études qu’ils l’ont été cet après-midi". Si c’est le cas aucun doute qu’ils seront diplômés et avec mention même.