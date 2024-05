Il reste encore quelques places pour assister à la finale de Champions Cup entre Toulouse et le Leinster le samedi 25 mai prochain à Londres.

Le 25 mai prochain, le Stade toulousain se sera envolé à Londres pour y retrouver les Irlandais du Leinster en finale de l’Investec Champions Cup au Tottenham Hotspur Stadium. Si de nombreux supporters des deux formations ont déjà prévu de garnir les larges tribunes de l’enceinte ultramoderne qui abrite d’habitude l’équipe de foot de Tottenham, il reste encore quelques billets disponibles à la vente.

Une rencontre historique

Quoiqu’il se passe ce match sera historique. Si les Français venaient à s’imposer, Antoine Dupont et ses coéquipiers soulèveraient la sixième Champions Cup du club rouge et noir, repoussant encore un peu plus leur propre record. Dans le cas inverse, la province irlandaise glanerait sa cinquième étoile et rejoindrait ainsi son adversaire du jour au palmarès de la compétition.