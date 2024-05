Au terme d’une partie étrange mais dominée par Clermont de bout en bout, Bautista Delguy et Joris Jurand ont régalé le stade Marcel-Michelin alors que Louis Le Brun a connu plus de difficultés.

Les Tops

Bautista Delguy

Une semaine après avoir été ménagé à Perpignan, l’ailier argentin n’a rien perdu de ses jambes de feu. Sur le deuxième essai clermontois, sa percée éclair a libéré l’espace et Delguy a pu offrir un caviar à Alex Newsome. Quelques instants plus tard, le Puma s’est offert un grand pont sur Filipo Nakosi mais ce dernier a percuté l’ancien catalan, entraînant une pénalité facile pour Benjamin Urdapilleta. E deuxième période, Delguy s’est montré menaçant sur chacune de ses prises de balle créant parfois des surnombres intéressants. Auteur d’une partie pleine, l’ailier argentin a été de tous les bons coups clermontois.

Joris Jurand

Pourquoi avoir besoin d’Alivereti Raka quand vous avez Joris Jurand ? Titularisé à l’aile gauche de l’ASM contre le CO, l’ancien briviste a assumé son statut d’impitoyable finisseur. Avec deux vrais ballons à se mettre sous la dent, Joris Jurand a signé un doublé dans deux styles bien différents. Avec un coup de pied par-dessus et un crochet dévastateur, l’ailier clermontois s’est mué en funambule avant d’utiliser sa force pour marquer en coin, en début de seconde période. Avec ces deux nouvelles réalisations, Jurand dresse l’étonnant bilan de douze essais en seize rencontres, toutes compétitions confondues.

Marcos Kremer

Le flanker argentine ne s’est une nouvelle pas échappé ce samedi après-midi. Une nouvelle fios titulaire, au milieu d’une épaisse troisième ligne (avec Sowakula et Lee), Marcos Kremer a été le guide du combat auvergnat face à Castres. Malmenés dans les rucks en première période, les Jaunards ont pu compter sur les caramels et les déblayages musclés de son Puma. Très en vue sur les phases offensives dans le deuxième acte, l’Argentin a compensé par une formidable activité défensive.

Les Flops

Louis Le Brun

Le demi d’ouverture castrais a manqué sa rencontre sur la pelouse du stade Marcel-Michelin. Peu à l’aise dans ses choix de coups de pied d’occupation, Louis Le Brun n’a pas facilité la tâche de ses coéquipiers en manquant deux pénalités pourtant dans ses cordes. Le jeune ouvreur du CO a également manqué de justesse sur plusieurs pénaltouches. L’habituel centre Vilimoni Botitu a d’ailleurs succédé à Louis Le Brun en deuxième période.

Leone Nakarawa

Le deuxième ligne fidjien était très attendu, et malgré ses offloads venus d’ailleurs, il n’a pas vraiment pesé sur le sort de la partie. Avec trois petites courses à se mettre sous la dent, Leone Nakarawa ne s’est pas non plus sublimé en défense. Aux côtés d’un Tom Staniforth qui s’est démené comme jamais, une nouvelle fois, le manque d’apport du Fidjien fut décevant.

Nathanaël Hulleu

L’ailier a tenté un coup, il a malheureusement perdu. Alors que son équipe était acculée dans ses cinq mètres, en début de match, Nathanaël Hulleu a voulu intercepter une passe longue de Baptiste Jauneau. Mais le Castrais a échappé le ballon, annihilant de fait une énorme action d’essai pour Clermont. Conséquence directe, Hulleu a quitté ses partenaires pendant dix minutes, et les Auvergnats en ont ensuite profité pour marquer quelques instants plus tard. Malgré tout, sa folle course de quatre-vingt mètres a été décisive pour permettre à Jérémy Fernandez de marquer peu avant l’heure de jeu.