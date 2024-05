L’entraîneur adjoint du Stade Toulousain ne cachait pas son admiration envers ses très jeunes joueurs capables de s’imposer à Montpellier en marquant quatre essais. Un succès tout à fait mérité pour une quasi-équipe d’espoirs.

Êtes-vous fier de ce succès qu’on juge brillant compte tenu du contexte ?

Oui bien sûr. Je pense à cette première mi-temps au cours de laquelle on a su tenir le ballon et marquer des points. Elle fut vraiment aboutie offensivement. En deuxième période, nous avons été mis davantage en difficulté par la défense montpelliéraine, mais a contrario on s’est bien accrochés. On a su bien défendre notre ligne pour conserver ce score et venir gagner un match ici, franchement c’est magnifique.

Nous avons été surpris de voir les Toulousains ne pas tenter des pénalités pour aller en touche à deux, voire trois reprises….

Il ne fallait pas avoir de regret. Il fallait jouer notre rugby, tenter, oser. On savait que Montpellier allait mettre de l’intensité. J’ai en mémoire un ou deux franchissements du MHR en deuxième période qui ont montré qu’ils avaient des joueurs costauds. Il fallait donc résister à ça, commencer par faire une entame de match sans se mettre à la faute pour exister le plus longtemps possible. Mais sincèrement, je dis bravo ! Il faut tirer un grand coup de chapeau à mes joueurs. Ils ont montré des qualités offensives certaines, et un état d’esprit magnifique et irréprochable, une belle solidarité.

Vous aligniez beaucoup de noms peu connus du grand public et sincèrement, on n’a pas vu la différence avec l’équipe des titulaires, non ?

On sait qu’on a un groupe large, on a utilisé 57 joueurs cette année. La plupart avaient déjà joué en Top 14 cette saison. Ils avaient tous déjà répondu présent, on connaissait leur qualité. C’est important pour le club, de prouver que malgré les rotations, il peut continuer à présenter un visage avec du panache et de l’énergie. Et ça souligne le travail de la formation. Il y avait quand même 15 joueurs sur la feuille qui ont été champions espoirs en 2021 et 2023.

Et en plus vous avez perdu votre jeune demi d’ouverture Valentin Delpy à la 17eeme minute. N’avez-vous pas été inquiets ?

C’est jamais bon de perdre un joueur de la charnière si tôt dans une rencontre. Mais on avait Kalvin sur le banc, il devait couvrir s’il se passait quoi que ce soit. C’est sûr que c’était un coaching non prévu et qu’au moment où on le fait, on se dit qu’il ne faut pas que les blessures continuent car on va se retrouver dans une situation impossible. Valentin a une entorse de la cheville et ça n’a pas l’air trop méchant.

Ce succès est il du même niveau que celui de Clermont le 25 février dernier ?

Je ne sais pas vous dire. À Clermont, c’était beau mais tout ce que je peux vous dire c’est que j’ai en mémoire les secondes qui ont suivi le coup de sifflet final. Aller se la chercher comme ça, en défendant dans nos 22, ça nous a donné beaucoup d’émotions. C’était beau en termes d’état d’esprit. Et ça envoie un message aux autres, ça veut dire qu’il y a de la qualité derrière, que le maillot est entre de bonnes mains. Après, je sais que ça reste fragile et puis nous affrontions un adversaire qui traverse une période difficile. Aujourd’hui, notre but, était de coller au score le plus longtemps possible. On n’avait rien à perdre.

Aviez-vous parlé de l’objectif d’assurer une place en demie directement ? C’est possible si l’UBB perd à zéro point à Paris…

Non, on n’en a pas parlé. L’essentiel du message était de mettre de l’énergie, répondre à l’intensité de Montpellier et puis, tenter, oser, on ne voulait pas être attentiste, on voulait se libérer pleinement dans la bataille et compter les points à la fin.

Et surtout, que penser de votre domination en mêlée avec un pack si jeune ?

Vous parlez de surprise…. Mais on sait qu’ils sont costauds et qu’ils travaillent bien mais ce n’était pas acquis de répondre ainsi dans un secteur où il faut une certaine maturité et une certaine force qui s’acquiert avec l’âge. Mais surtout, ils ont su jouer ensemble.

On a aussi appris que certains joueurs ne s’étaient pas préparés comme les autres….

Oui, trois joueurs ont passé le BTS, ils ne se sont pas entraînés de la semaine. Ils nous ont rejoints dans la soirée. J’espère qu’ils ont été aussi brillants dans leurs études qu’ils l’ont été sur le terrain cet après-midi.